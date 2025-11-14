¿Quién es Santiago López, el héroe que dio el pase a México en el Mundial Sub-17?

Video Este es Santi López, el héroe de México en el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana, que no llegaba como favorita para este partido, logró remontar en el segundo tiempo un marcador adverso luego de una primera parte en la que los argentinos fueron superiores.

López, nacido el 18 de enero de 2008 en Aguascalientes, pasó de villano aire durante el partido, pues a falta de tres minutos para el final y cuando el Tri ganaba 1-2, se equivocó al salir a cortar un centro y el argentino Fernando Closter aprovechó para anotar el empate.

Sin embargo, Santi López se recuperó. En la tanda, el portero atajó el primer disparo y luego marcó el penal definitivo que le dio la clasificación a México, equipo que ahora se verá las caras ante Portugal en la siguiente fase.

Santi López viene siguiendo un proceso con la Selección Mexicana, pues ya hizo parte del equipo Sub-15 y ahora está brillando con la Sub-17, demostrando que va por buen camino y que buscará llegar a la absoluta del Tri en un futuro.