Video La más sincera autocrítica del Tri Sub-17 y la amenaza de 'matar o morir'

Carlos Cariño, técnico de la Selección Mexicana Sub-17, habló previo al partido de México vs. Argentina de los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 Qatar 2025.

El entrenador mexicano reconoció la 'suerte' con la que el Tri Sub-17 avanzó a esta fase de eliminación directa, pero mentalizados en que es una 'vida' extra.

"Al final otra oportunidad más, ya es un torneo totalmente diferente, sabemos que ahora es matar o morir, nos da un oportunidad el torneo más y tenemos que afrontarlo como tal. El equipo está con ese ánimo, entusiasmo, al final lo último que se pierden son las esperanzas y se logró por haber ganado un partido, no era la idea, pero el futbol es así"

"Lo más importante es lo que hagamos nosotros, el rival tiene sus armas, pero tenemos que estar consciente y bien concentrados en los errores que hemos cometido para no cometerlos. Argentino hizo su primera fase bastante buena, sabemos la atención que debe tener. Al final es futbol y las oportunidades hay que aprovecharlas, hay que salir a dar todo"

Santiago López, portero de México Sub-17, por su parte, habló de cómo están los ánimos al interior del equipo y sus deseos para el duelo ante la Albiceleste.

"Este Mundial se ha vivido con mucha tensión, el equipo ha pasado por muchas dificultades, vinimos a esto y dar la vuelta a la página y tomar esta oportunidad que nos brindaron y hacerlo lo mejor posible. Veo al equipo bien, unidos, convencidos de lo que vamos hacer, estamos mentalmente preparados para hacer lo que sabemos hacer y las cosas se van a ir dando".

E n las últimas hora se hizo viral un video de la celebración de México Sub-17 con Japón al enterarse de su pase a la siguiente ronda contra Argentina.