Video ¡Mexicanos le dan 'cachetadón' con guante blanco a los argentinos en el Mundial Sub-17!

De manera sorpresiva, la Selección Mexicana eliminó a Argentina en el Mundial Sub 17 y de alguna manera vengó lo ocurrido entre ambos países en el Mundial Sub 20 de hace unos días e incluso, igual que los sudamericanos hicieron en Chile, festejó con música del Chavo del 8.

Y es que en un video que subió Marcela Ramos, mamá del delantero Lucca Vuoso, en X se puede ver a los chicos festejando en el vestuario en Qatar con el tema del popular programa de comedia.

" Que bonita vecindad, es la vecindad del Chavo", se escucha cantar a los chicos a todo pulmón y bailando.

El conjunto de la Concacaf venció en la ronda de deiciseisavos de final al de la Conmebol en penales, luego de un apretado empate a dos goles en el tiempo regular.

Hace unos días, la historia fue al revés los sudamericanos se impusieron 2-0 en los Cuartos de Final en el Mundial Sub 20 efectuado en Chile.

Y en un video en redes sociales tomado por el periodista Octavio Petrich en zona mixta, se puede ver a algunos futbolistas de la Albiceleste caminando con una bocina que reproduce el intro de mismo programa: El Chavo del 8.

Lo cual generó risas para los seguidores argentinos e indignación para los mexicanos que tacharon el gesto como una burla.

México jugará la ronda de Octavos de Final del Mundial Sub 17 ante Portugal que venció a Bélgica.