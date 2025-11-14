El Tri Sub 17 devuelve festejo a Argentina con música del Chavo del 8
El conjunto mexicano 'vengó' a la Sub 20 y celebró con el tema del popular personaje.
De manera sorpresiva, la Selección Mexicana eliminó a Argentina en el Mundial Sub 17 y de alguna manera vengó lo ocurrido entre ambos países en el Mundial Sub 20 de hace unos días e incluso, igual que los sudamericanos hicieron en Chile, festejó con música del Chavo del 8.
Y es que en un video que subió Marcela Ramos, mamá del delantero Lucca Vuoso, en X se puede ver a los chicos festejando en el vestuario en Qatar con el tema del popular programa de comedia.
" Que bonita vecindad, es la vecindad del Chavo", se escucha cantar a los chicos a todo pulmón y bailando.
El conjunto de la Concacaf venció en la ronda de deiciseisavos de final al de la Conmebol en penales, luego de un apretado empate a dos goles en el tiempo regular.
Hace unos días, la historia fue al revés los sudamericanos se impusieron 2-0 en los Cuartos de Final en el Mundial Sub 20 efectuado en Chile.
Y en un video en redes sociales tomado por el periodista Octavio Petrich en zona mixta, se puede ver a algunos futbolistas de la Albiceleste caminando con una bocina que reproduce el intro de mismo programa: El Chavo del 8.
Lo cual generó risas para los seguidores argentinos e indignación para los mexicanos que tacharon el gesto como una burla.
México jugará la ronda de Octavos de Final del Mundial Sub 17 ante Portugal que venció a Bélgica.