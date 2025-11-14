Video El emotivo mensaje de Santiago López a la afición tras la victoria ante Argentina

Santiago López fue el héroe de México en la tanda de penales en la victoria ante Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17.

El chico demostró gran resilencia, porque se equivocó en el segundo gol de los sudamericanos al minuto 87, el que llevó el juego a la tanda desde los 11 pasos, pero tuvo los arrestos de detener el primer penal al rival y anotar el quinto para la victoria.

Y tras el partido tiene un mensaje a la afición, luego de todo lo que ha pasado este grupo para avanzar en la competencia.

" Es parte del futbol. Que a veces se pierde o no se dan los resultados y no es porque no lo queramos. En verdad queríamos haber ganado los tres partidos y no se dio, afortunadamente se nos dio por el fair play.

"Más que decirles ... que no dejen a México que nosotros e n la adversidad somos más fuertes, que siempre sacamos el pecho cuando más difícil parece y pues que sepan eso. Que siempre vamos a estar para defender a muerte el escudo, defender a muerte la playera y defender a muerte este país", comentó a Paty Terán en exclusiva para TUDN.

Ahora, el también guardameta de Toluca, tiene muy en claro lo que sigue en el Mundial Sub 17 y como debe enfrentarlo.

"Sí, toca enfocarnos en el día a día. Es importante antes de pensar en salir campeón, enfocarnos en el rival que sigue, enfocarnos en la recuperación, en la alimentación, en lo que nos soliciten los fisioterapuetas. El nutriologo, el cuerpo técnico, hacerlo al pie de la letra e irnos preparando día a día para seguir mejorando y buscando lo que tanto anhelamos", finalizó.

México jugará la ronda de Octavos de Final del Mundial Sub 17 ante Portugal que venció a Bélgica.