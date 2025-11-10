Horario y dónde ver Suiza vs. México, partido del Mundial Sub-17
La Selección Mexicana sub-17 intentará conseguir un resultado que le dé el pase a los Dieciseisavos de Final.
La Selección Mexicana Sub-17 buscará su pase a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 Qatar 2025 en el partido de Suiza vs. México este lunes 10 de noviembre.
El Tri Sub-17 tiene tres puntos luego de derrotar a Costa de Marfil el pasado viernes, mientras que los europeos son líderes con cuatro unidades.
México Sub-17 debe ganar o empatar para conseguir su pase a los Dieciseisavos de Final, en caso de perder debe esperar resultados para saber si avanza como uno de los mejores terceros lugares.
HORARIO Y DÓNDE VER SUIZA VS. MÉXICO DEL MUNDIAL SUB-17
No es la primera vez en un Mundial Sub-17 que se enfrentan México y Suiza, al contar ya con un antecedente previo en este campeonato.
La única que vez que se vieron las caras fue en la edición de 2009 en con triunfo 2-0 para los helvéticos con gol de Pajtim Kasami y autogol de Pepe Toño Rodríguez, en el Grupo B del torneo en Nigeria.
- Cuando: lunes 10 de noviembre en el campo 3 del Aspire Zone de Doha, Catar.
- Horario: El encuentro arrancará en punto de las 6:30 am del centro de la Ciudad de México, 7:30 am del ET y 4:45am del PT en los Estados Unidos.
- Dónde ver: El partido entre México sub-17 y Suizza lo podrás disfrutar por la señal de Canal 9, TUDN y ViX.