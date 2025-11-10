La Selección Mexicana Sub-17 buscará su pase a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 Qatar 2025 en el partido de Suiza vs. México este lunes 10 de noviembre.

El Tri Sub-17 tiene tres puntos luego de derrotar a Costa de Marfil el pasado viernes, mientras que los europeos son líderes con cuatro unidades.

PUBLICIDAD

México Sub-17 debe ganar o empatar para conseguir su pase a los Dieciseisavos de Final, en caso de perder debe esperar resultados para saber si avanza como uno de los mejores terceros lugares.

HORARIO Y DÓNDE VER SUIZA VS. MÉXICO DEL MUNDIAL SUB-17



No es la primera vez en un Mundial Sub-17 que se enfrentan México y Suiza, al contar ya con un antecedente previo en este campeonato.

La única que vez que se vieron las caras fue en la edición de 2009 en con triunfo 2-0 para los helvéticos con gol de Pajtim Kasami y autogol de Pepe Toño Rodríguez, en el Grupo B del torneo en Nigeria.