¡Toluca reconoce a su portero, tras pase a octavos en el Mundial Sub-17!

Gran parte del boleto de México a los Octavos de Final del Mundial Sub-17 recaen en los pies y manos del guardameta Santiago López, quien milita en el Toluca. El partido terminó empatado a dos goles ante Argentina, por lo que fue necesaria la ronda de penales.

México se perfilaba al triunfo en tiempo regular, pero una mala salida de Santi López provocó el gol del empate de la albiceleste y llevar el partido a definición desde los 11 pasos.

En el primer cobro de Argentina, el guardameta mexicano logró adivinar y tapó el disparo. En el último intento para México, el técnico del representativo, Carlos Cariño, le dio la oportunidad a su guardameta, quien no fallo y a la postre significó el pase a los Octavos donde se medirán a Portugal.

En la red social de las fuerzas básicas del Toluca le hacen un breve reconocimiento al ser factor en el triunfo del equipo nacional en el Mundial Sub-17. Se lee un mensaje: “El partido de su vida. Ataja un penal y le da el pase a Octavos de Final a México”.

El partido de su vida. 🤩



🔥 Ataja un penal

🔥 Le da el pase a Octavos de Final a México.



TKM, Santi López. 🫶 pic.twitter.com/AYuhZqnIDh — Toluca FB 😈🔥 (@tolucafc_fb) November 14, 2025