Video Así puedes ver el México vs. Corea del Sur del Mundial Sub-17 en Qatar

La Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA ha dado comienzo y este martes, la Selección Mexicana iniciará su camino frente a su similar de Corea del Sur.

El conjunto que dirige el técnico Carlos Cariño está listo para su primer encuentro en el Mundial Sub-17 que se disputará en Qatar.

Para esta justa mundialista, l a convocatoria está plagada de jugadores con experiencia, varios de ellos ya en la primera división de la Liga MX y otros en las ligas del extanjeros donde militan.

Su rival en turno será Corea del Sur, un equipo rápido, habilidoso y muy ordenado, esto en palabras del estratega mexicano, quien compartió que los tiene bien estudiados para este compromiso.

Horario y dónde ver el México vs Corea del Sur del Mundial Sub-17

Fecha: El partido será el próximo martes 4 de noviembre en Doha, Qatar.

Horario : El encuentro dará inicio a las 7:00 horas, tiempo del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 8:00 horas del Este y 5:00 horas del Pacífico.

: El encuentro dará inicio a las 7:00 horas, tiempo del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 8:00 horas del Este y 5:00 horas del Pacífico. Dónde ver: Este juego lo podrás disfrutar a través de Canal 9, TUDN y ViX para todo México.