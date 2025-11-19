Uno de los capítulos que seguramente se recordarán en el Mundial Sub-17 en la rama varonil, fue la amistad que forjaron las selecciones de México y Japón, al ser hospedadas en el mismo hotel desde el primer día que coincidieron mostraron muestras de afecto y compañerismo.

Japón una nación en donde el respeto es base de su éxito fue fiel a sus principios saludando a los mexicanos. México no fue ajeno y fue recíproco con los nipones.

A un día de la eliminación de México del Mundial Sub-17, Japón no quiso pasar la oportunidad para despedirse de los mexicanos, con unas palabras en español, intercambio de camisetas y regalos, en una fiesta muy emotiva entre los jóvenes futbolistas.