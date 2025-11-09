México Sub-17 buscará pase a Octavos inspirado por ejemplo del femenil

El técnico Carlos Cariño aseguró que el equipo buscará motivarse con el reciente logro de la Selección Mexicana Femenil Sub-17, que conquistó la medalla de bronce en Marruecos tras superar a Brasil en penales, en un torneo donde Corea del Norte se coronó campeona.

“ Queremos reflejar lo que hizo la femenil. Ellas demostraron que México puede competir al máximo nivel y eso nos inspira. En los momentos difíciles, este país siempre encuentra la manera de salir adelante”, expresó Cariño en conferencia de prensa.

El estratega destacó que el desempeño del conjunto femenino es una muestra de que se pueden hacer bien las cosas y que su plantel debe trasladar esa mentalidad a la cancha. “ Vimos con alegría su resultado; ahora nos toca a nosotros confirmar ese nivel”, afirmó.

Sobre el próximo rival, el técnico reconoció la dificultad del grupo y advirtió que Suiza será un adversario exigente. “ Otro partido sumamente complicado. La verdad es que el grupo que nos tocó es muy competitivo. De repente los marcadores pueden decir algo que no sucedió dentro del terreno de juego, y lo hemos visto ahora analizando a Suiza, que jugó contra Corea. Fue un partido muy parejo”, señaló.”, señaló.