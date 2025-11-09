Video ¿Se necesita milagro? Lo que debe hacer el Tri Sub-17 para avanzar en el Mundial

La Selección Mexicana Sub-17 derrotó a Costa de Marfil para seguir con el sueño más que vivo en el Mundial Sub-17 Qatar 2025.

El Tri Sub-17 consiguió esos tres puntos de oro ante los africanos, que lo mantienen aún en el tercer lugar, pero gracias al empate entre Corea del Sur y Suiza, todo el panorama está abierto.

PUBLICIDAD

Parecía que el pase a la siguiente ronda se complicaba tras el inicio de la Sub-17 de México con derrota por 2-1 ante Corea del Sur en su debut en el certamen.

LOS NÚMEROS DE LA SUB-17 PARA AVANZAR A DIECISEISAVOS DE FINAL



México Sub-17, dirigida por Carlos Cariño, cerrará la Fase de Grupos este lunes en punto de las 6:30 horas del CT de México (7:30 ET EUA), ante Suiza, el equipo más fuerte del Grupo F.

Cabe recordar que con este nuevo formato de 48 selecciones y 12 grupos, clasifican a Dieciseisavos de Final los dos primeros lugares de cada sector y los ocho mejores terceros lugares.

Esto es lo que necesita la Selección Mexicana Sub-17 para avanzar a la fase de eliminación directa: