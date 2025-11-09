¿Qué necesita la Selección Mexicana Sub-17 para clasificar en el Mundial?
El equipo de Carlos Cariño buscará su boleto a Dieciseisavos de Final este lunes ante Suiza.
La Selección Mexicana Sub-17 derrotó a Costa de Marfil para seguir con el sueño más que vivo en el Mundial Sub-17 Qatar 2025.
El Tri Sub-17 consiguió esos tres puntos de oro ante los africanos, que lo mantienen aún en el tercer lugar, pero gracias al empate entre Corea del Sur y Suiza, todo el panorama está abierto.
Parecía que el pase a la siguiente ronda se complicaba tras el inicio de la Sub-17 de México con derrota por 2-1 ante Corea del Sur en su debut en el certamen.
LOS NÚMEROS DE LA SUB-17 PARA AVANZAR A DIECISEISAVOS DE FINAL
México Sub-17, dirigida por Carlos Cariño, cerrará la Fase de Grupos este lunes en punto de las 6:30 horas del CT de México (7:30 ET EUA), ante Suiza, el equipo más fuerte del Grupo F.
Cabe recordar que con este nuevo formato de 48 selecciones y 12 grupos, clasifican a Dieciseisavos de Final los dos primeros lugares de cada sector y los ocho mejores terceros lugares.
Esto es lo que necesita la Selección Mexicana Sub-17 para avanzar a la fase de eliminación directa:
- Ganar a Suiza y que Corea del Sur no gane para avanzar como líder
- Ganar a Suiza, y sí Corea del Sur gana, avanza como segundo del grupo
- Si empata ante Suiza, que pierda Corea del Sur ante Costa de Marfil para ser segundo de grupo
- Si empata ante Suiza, esperar resultados de otros grupos para saber si avanza como mejor tercer lugar
- Si pierde, esperar que acaba la Fase de Grupos para conocer si clasicar como un tercer lugar.