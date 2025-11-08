    Selección Mexicana femenil

    México Femenil, en los penales, se queda con el tercer lugar del Mundial Sub-17

    Las mexicanas empataron con un autogol en los segundos finales y en la definición la portera Valentina Murrita fue figura.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Resumen | El Tri Femenil, en los penales, se queda con el tercer lugar del Mundal Sub-17

    La Selección Mexicana Femenil Sub-17, en un cierre dramático, se quedó con la medalla de bronce en el Mundial de Marruecos 2025 al imponerse a Brasil en la tanda de penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo regular.

    El encuentro fue intenso de principio a fin. Cuando todo indicaba que la Canarinha se quedaría con el triunfo, un autogol en el minuto 90+6 cambió el destino del partido y obligó a definir al ganador desde los once pasos.

    PUBLICIDAD

    En la serie decisiva, la portera mexicana Valentina Murrieta volvió a ser determinante al detener dos disparos brasileños, sellando así una histórica victoria para el conjunto dirigido por Miguel Gamero.

    Brasil terminó devastado, especialmente su delantera Evelin Bonifácio, autora del autogol que llevó el duelo a los penales y que rompió en llanto tras el silbatazo final.

    México cerró el torneo con un balance de tres triunfos, un empate y dos derrotas. Las victorias llegaron ante Países Bajos y Camerún en la fase de grupos, y frente a Paraguay en Octavos de Final.

    El empate ante Italia en Cuartos también se resolvió por penales, mientras que las únicas caídas fueron ante Corea del Norte y nuevamente Países Bajos, finalistas del certamen.

    Más sobre Mundial Femenil Sub-17

    1 min
    Países Bajos vs. México: un gol de Touzani elimina al Tri del Mundial Femenil Sub-17

    Países Bajos vs. México: un gol de Touzani elimina al Tri del Mundial Femenil Sub-17

    1:19
    ¡México se quedó a nada del primero! Dos atajadas seguidas de la arquera

    ¡México se quedó a nada del primero! Dos atajadas seguidas de la arquera

    94 Historias
    Países Bajos 1-0 México FINAL, Semifinales del Mundial Femenil Sub-17: minuto a minuto del partido
    1 min
    Países Bajos vs. México | Horario y dónde ver este partido del Mundial Sub 17 Femenil

    Países Bajos vs. México | Horario y dónde ver este partido del Mundial Sub 17 Femenil

    2 min
    La sentencia de Miguel Gamero hacia sus jugadoras de la Selección Mexicana Femenil Sub-17

    La sentencia de Miguel Gamero hacia sus jugadoras de la Selección Mexicana Femenil Sub-17

    Relacionados:
    Selección Mexicana femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX