México Femenil, en los penales, se queda con el tercer lugar del Mundial Sub-17

Video Resumen | El Tri Femenil, en los penales, se queda con el tercer lugar del Mundal Sub-17

La Selección Mexicana Femenil Sub-17, en un cierre dramático, se quedó con la medalla de bronce en el Mundial de Marruecos 2025 al imponerse a Brasil en la tanda de penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo regular.

El encuentro fue intenso de principio a fin. Cuando todo indicaba que la Canarinha se quedaría con el triunfo, un autogol en el minuto 90+6 cambió el destino del partido y obligó a definir al ganador desde los once pasos.

PUBLICIDAD

En la serie decisiva, la portera mexicana Valentina Murrieta volvió a ser determinante al detener dos disparos brasileños, sellando así una histórica victoria para el conjunto dirigido por Miguel Gamero.

Brasil terminó devastado, especialmente su delantera Evelin Bonifácio, autora del autogol que llevó el duelo a los penales y que rompió en llanto tras el silbatazo final.

México cerró el torneo con un balance de tres triunfos, un empate y dos derrotas. Las victorias llegaron ante Países Bajos y Camerún en la fase de grupos, y frente a Paraguay en Octavos de Final.