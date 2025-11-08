Video El brutal gesto entre México y Japón que conmueve en el Mundial Sub-17

Las selecciones de México y Japón protagonizaron un conmovedor momento en el Mundial Sub-17 de Catar 2025 que le está dando la vuelta al mundo.

El Tri o los Samuráis Azules no están en el mismo grupo en la Copa del Mundo, pero han cruzado caminos porque están hospedados en el mismo hotel.

PUBLICIDAD

El pasado jueves, la Selección Mexicana hizo un pasillo para motivar con aplausos a los japoneses que salían del hotel rumbo al estadio para su partido ante Nueva Caledonia.

Los asiáticos les devolvieron el gesto a los mexicanos con otro pasillo para chocar sus manos y felicitarlos por su primera victoria en el Mundial Sub-17.

Tras perder en su debut ante Corea del Sur (1-2) en el Grupo F, México venció 1-0 a Costa de Marfil con gol de Ian Olvera y buscará su pase a los Dieciseisavos de Final este lunes 10 de noviembre cuando se enfrente a Suiza.

Mientras que Japón forma parte del Grupo B y necesita sumar contra Portugal este domingo 9 de noviembre para amarrar su boleto a la siguiente ronda.