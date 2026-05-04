Mundial 2026 Uzbekistán en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de Los Lobos Blancos tendrán su primer torneo máximo de selecciones a nivel mundial.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo K de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Uzbekistán se clasificó al Mundial 2026 por primera ocasión en la historia tras siete procesos eliminatorios en los que no lo consiguió.

Los Lobos Blancos son la sensación por parte de Asia de la mano de un campeón mundial como lo es Fabio Cannavaro, aunque el italiano no fue el artífice del pase a la Copa del Mundo.

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UZBEKISTÁN

EN MUNDIALES



Uzbekistán había estado en siete Eliminatorias a la Copa del Mundo sin tener éxito, desde que fue nación independiente ante la extinción de la Unión Soviética.

Para el Mundial Estados Unidos 1994 apenas se logró su afiliación a la FIFA, por lo que comenzó a luchar por estar en un Mundial a partir de Francia 1998.

Su principal figura para esta competencia en el verano será Eldor Shomurodov, quien es el máximo goleador de su país.

Participaciones en Mundiales: 1 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

1 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: tendrá su debut en 2026.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

UZBEKISTÁN

EN MUNDIALES



Al ser una de las selecciones debutantes para el Mundial 2026, Uzbekistán no cuenta con un historial en las Copas del Mundo.

Cualquier gol, punto o victoria será histórico para el país que está ubicado en Asia Central.

ENTRENADOR DE UZBEKISTÁN



Fabio Cannavaro tomó el banquillo de la selección de Uzbekistán de manera repentina en octubre de 2025 tras la salida de Srečko Katanec, quien comenzó las eliminatorias con el cuadro uzbeko, pero Timur Kapadze fue quien logró el boleto al Mundial 2026.