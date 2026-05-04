    Mundial 2026

    Japón en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    El cuadro del Sol Naciente espera lograr su mejor participación en una Copa del Mundo en el 2026.

    Por:David Espinosa
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    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo F de la Copa del Mundo 2026

    La Selección de Japón clasificó al Mundial 2026 por octava ocasión de forma consecutiva desde que lo logró por primera vez en el Mundial Francia 1998.

    El conjunto del Sol Naciente lleva dos ediciones al hilo en que presenta credenciales importantes para competir y sobre todo, meter una que otra sorpresa a alguna selección importante.

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    Japón estuvo ausente en las primeras 15 ediciones, aunque no siempre fue por no haber clasificado. En 8 ocasiones no logró su boleto en eliminatorias, cuatro veces no formó parte de las clasificatorias y otra más fue castigada la selección nipona por su papel en la Segunda Guerra Mundial.

    En su debut en una Copa del Mudno terminó en penúltimo lugar, aunque logró su primer gol de la competencia, con el tanto de Masashi Nakayama.

    • Participaciones en Mundiales: 8 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
    • Títulos: Ninguno
    • Mejor posición: Octavos de Final en Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Qatar 2022.

    ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE JAPÓN EN MUNDIALES


    En siete participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Japón, se ubica en el puesto 29 histórico.

    Sus números y estadísticas del cuadro del cuadro nipón en Mundiales es de 25 partidos con saldo de 7 triunfos, 6 empates y 12 derrotas. Con 25 goles anotados, 33 goles recibidos y efectividad del 36.11%.

    ENTRENADOR DE JAPÓN


    Hajime Moriyasu tomó el mando de la selección de Japón desde 2018, es el entrenador con más tiempo en un banquillo de las clasificadas al Mundial 2026.

    El nacido en la localidad de Kakegawa cuenta con 57 años y en su historial como técnico fue solamente dirigir al Sanfrecce Hiroshima de su país, así como la Sub-23, antes de ser nombrado asistente técnico Akira Nishino. Vivirá su tercer Mundial, uno como auxiliar y dos como entrenador.

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