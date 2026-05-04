Mundial 2026 Canadá en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La seleción de La Hoja de Maple es uno de los tres anfitriones de la Copa del Mundo 2026.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo B de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Canadá forma parte de los tres anfritriones del Mundial 2026 junto México y Estados Unidos, en lo que buscará un objetivo peculiar en el torneo de la FIFA.

El cuadro de La Hoja de Maple estará ubicado en el Grupo B de cara al sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Washington D.C., para saber a qué rivales enfrentará en el torneo.

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Canadá buscará en el Mundial 2026 conseguir su primera victoria al tener puras derrotas en las veces que participó.

CANADÁ EN MUNDIALES



Canadá apenas jugará en el Mundial 2026 su tercera Copa del Mundo en su historia y será la primera vez que participe en dos ediciones consecutivas.

Los canadienses lograron en Qatar 2022 su primer gol en una justa mundialista, por lo que la meta, como local, será tener su o sus primeros puntos en la competencia.

Participaciones en Mundiales: 2 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

2 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: Fase de Grups en México 1986 y Qatar 2022.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE CANADÁ EN MUNDIALES



En dos participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Canadá, se ubica en el puesto 77 de 80 del histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de La Hoja de Maple en Mundiales es de 6 partidos con saldo de 0 triunfos, 0 empates y 6 derrotas. Con 2 goles anotados, 12 goles recibidos y efectividad del 0%.

ENTRENADOR DE CANADÁ



Jesse Marsch tomó el timón del barco de Canadá para el Mundial 2026 tras la salida inesperada de John Herdman y el interinato de Mauro Biello.