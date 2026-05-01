Mundial 2026 Sudáfrica define la fecha para viajar a México de cara al Mundial 2026 El rival de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará su preparación para el juego de inauguración en el Estadio Banorte.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Sudáfrica define cuando viajará a México para prepararse para el Mundial 2026

La selección de Sudáfrica, rival de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya definió cuando viajará a nuestro país y comenzar así su preparación para el juego de inauguración en el Estadio Banorte.

Será el próximo 30 de mayo cuando los sudafricanos viajen a México con el reto de prepararse para la altitud, el primer reto para ellos según declaró su entrenador Hugo Broos.

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"Los primeros días será difícil entrenar al 100 por ciento debido a la altitud, así que eso es lo que haremos en la segunda semana", declaró Broos en palabras retomadas por la agencia AFP.

Los Bafana Bafana tendrán su campamento en Pachuca en donde planean pactar un partido amistoso ante una selección de Concacaf. Tentativamente se maneja el nombre de Puerto Rico, aunque aún estarían negociando.

Por otra parte, antes de salir de su país los sudafricanos tendrán un partido amistoso ante Nicaragua en una sede todavía por definir.