Uzbekistán 2026 Fechas y horarios de los juegos de Uzbekistán en el Mundial 2026 Uzbekistán disputará su primera Copa Mundial de la FIFA como integrante del Grupo K.

La selección asiática aseguró su histórica clasificación el 5 de junio al finalizar entre los dos primeros lugares de su grupo en la tercera ronda de las eliminatorias de Asia. Será su debut absoluto en una Copa del Mundo.

Con la ilusión de competir ante potencias consolidadas, el equipo dirigido por Fabio Cannavaro buscará aprovechar la experiencia internacional de algunos de sus futbolistas para firmar una actuación destacada.

Uzbekistán y su reto en el Grupo K

El conjunto uzbeko comparte sector con Portugal, Colombia y el ganador del repechaje intercontinental entre RD Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Su principal referente es Eldor Shomurodov, delantero con trayectoria en el fútbol europeo, quien será clave en el frente de ataque.

La base del plantel se complementa con jugadores que militan en ligas de Asia y Turquía.

Uzbekistán en el Mundial 2026: cómo ver todos sus partidos

La participación de Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse a través de ViX, que transmitirá los 104 partidos del torneo.

Calendario completo de Uzbekistán en la fase de grupos

Uzbekistán disputará sus tres encuentros del Grupo K en sedes oficiales de Estados Unidos y México. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

● Miércoles 17 de junio de 2026

Uzbekistán vs. Colombia en Estadio Ciudad de México a las 20:00 MX y 22:00 ET

● Martes 23 de junio de 2026

Portugal vs. Uzbekistán en Estadio Houston a las 11:00 MX y 13:00 ET

● Sábado 27 de junio de 2026