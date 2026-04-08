Uzbekistán 2026 Uzbekistán debuta en la Copa Mundial 2026 Los Lobos Blancos harán historia con su primera participación mundialista en Norteamérica.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Uzbekistán disputará por primera vez una Copa del Mundo en 2026tras asegurar su clasificación en las Eliminatorias asiáticas.

El conjunto centroasiático terminó segundo de su grupo, detrás de Irán, y selló su boleto con un empate sin goles en Abu Dhabi, logrando el pase con una jornada de anticipación.

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Será el estreno absoluto del seleccionado uzbeko en la máxima cita del fútbol.

El Grupo de Uzbekistán

Portugal

Colombia

RD Congo

Un sector exigente, con una potencia europea, un combinado sudamericano competitivo y un rival aún por definir.



Dónde seguir a Uzbekistán en el Mundial 2026

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Así juega de Uzbekistán

El italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo como capitán en Alemania 2006, asumió el cargo en octubre de 2025.

Será su segunda experiencia al frente de una selección nacional y su primer Mundial como entrenador.

El equipo combina futbolistas locales y jugadores con experiencia internacional:

Eldor Shomurodov , delantero del Istanbul Basaksehir, referencia ofensiva y especialista en el juego aéreo.

, delantero del Istanbul Basaksehir, referencia ofensiva y especialista en el juego aéreo. Jaloliddin Masharipov , mediocampista creativo y pieza clave en la generación de juego.

, mediocampista creativo y pieza clave en la generación de juego. Otabek Shukurov, habitual en el centro del campo.