Mundial 2026 Infantino confirma la participación de Irán en el Mundial y la sede de sus partidos El presidente de la FIFA se pronunció respecto a la selección iraní y aseguró su participación pese a las tensiones en los últimos días.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Gianni Infantino confirma la presencia de Irán en el Mundial de 2026 y dónde jugará

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció respecto a la selección de Irán y aseguró su participación en la Copa Mundial 2026, luego de diversos rumores que pusieron en duda su inclusión en el torneo, sobre todo con las tensiones en los últimos días.

"Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026", aseguró el presidente del organismo durante el 76 Congreso y pese a la ausencia de representantes de la confederación iraní.

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¿DÓNDE JUGARÁ IRÁN EL MUNDIAL 2026?

Además, también confirmó que Irán jugará sus partidos programados tal y como está previsto en el calendario en Estados Unidos, lo cual generaba duda por la guerra que mantienen ambos países en activo.

"Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América”, aseguró Gianni Infantino descartando así la posibilidad de un cambio de sede en donde hasta se había considerado la posibilidad de trasladar sus juegos a México.

GIANNI INFANTINO APUNTA A UN NUEVO MANDATO EN FIFA

Entre otros asuntos de la reunión, el actual presidente de la FIFA recibió el respaldo para permanecer en el cargo para el periodo 2027-2031. La Confederación Africana de Futbol (CAF) acordó mantener su apoyo para Infantinno, lo cual es de gran importancia al representar un alto porcentaje entre las federaciones miembro.