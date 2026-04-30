Día del Niño: Los 'infantes' a seguir en la Copa del Mundo en verano
A 42 días, estos son los jóvenes futbolistas que apuntan a ser promesa en el Mundial 2026.
Este jueves 30 de abril se celebra el Día del Niño en México, con las jóvenes promesas que apuntan a destacar en el Mundial 2026 que arranca el próximo 11 de junio.
A 42 días de que comience la Copa del Mundo, cada vez más se siente la pasión mundialista en todos los rincones del mundo en espera del evento máximo de selecciones a nivel mundial.
Día del Niño: Las promesas a seguir en el Mundial 2026
Son varias selecciones que pueden llegar a tener dos o hasta tres jóvenes promesas en sus filas para la siguiente Copa del Mundo, pero en México sobresale uno desde hace unos meses, Gilberto Mora.
A nivel mundial, el nombre que destaca es el de Lamine Yamal, pero a sus espaldas hay otros, que sin tantos reflectores encima, tiene el talento y la calidad para aportar en la competencia a su país.
A continuación los futbolistas promesas que tendrán la atención de muchos en el Mundial 2026:
- Gilberto Mora - México - Tijuana
- Lamine Yamal - España - Barcelona
- Endrick - Lyon - Brasil
- Nico Paz - Como - Argentina
- Désiré Doué - Francia - PSG
- Lennart Karl - Alemania - Bayern Múnich
- Kendry Páez - Ecuador- River Plate
- Yan Diomandé - Costa de Marfil - Leipzig
- Lucas Bergvall - Suecia - Tottenham
- Rodrigo Mora - Portugal - Porto.
En esta lista pudo figurar también Estevao, elemento de la Selección de Brasil, que puede perderse el Mundial por lesión, así como Xavi Simons con Países Bajos por ruptura de ligamento.