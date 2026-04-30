    Mundial 2026

    Día del Niño: Los 'infantes' a seguir en la Copa del Mundo en verano

    A 42 días, estos son los jóvenes futbolistas que apuntan a ser promesa en el Mundial 2026.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Mundial 2026: Los jóvenes promesas en la Copa del Mundo por el Día del Niño

    Este jueves 30 de abril se celebra el Día del Niño en México, con las jóvenes promesas que apuntan a destacar en el Mundial 2026 que arranca el próximo 11 de junio.

    A 42 días de que comience la Copa del Mundo, cada vez más se siente la pasión mundialista en todos los rincones del mundo en espera del evento máximo de selecciones a nivel mundial.

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    Día del Niño: Las promesas a seguir en el Mundial 2026


    Son varias selecciones que pueden llegar a tener dos o hasta tres jóvenes promesas en sus filas para la siguiente Copa del Mundo, pero en México sobresale uno desde hace unos meses, Gilberto Mora.

    A nivel mundial, el nombre que destaca es el de Lamine Yamal, pero a sus espaldas hay otros, que sin tantos reflectores encima, tiene el talento y la calidad para aportar en la competencia a su país.

    A continuación los futbolistas promesas que tendrán la atención de muchos en el Mundial 2026:

    • Gilberto Mora - México - Tijuana
    • Lamine Yamal - España - Barcelona
    • Endrick - Lyon - Brasil
    • Nico Paz - Como - Argentina
    • Désiré Doué - Francia - PSG
    • Lennart Karl - Alemania - Bayern Múnich
    • Kendry Páez - Ecuador- River Plate
    • Yan Diomandé - Costa de Marfil - Leipzig
    • Lucas Bergvall - Suecia - Tottenham
    • Rodrigo Mora - Portugal - Porto.

    En esta lista pudo figurar también Estevao, elemento de la Selección de Brasil, que puede perderse el Mundial por lesión, así como Xavi Simons con Países Bajos por ruptura de ligamento.

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