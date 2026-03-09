Mundial 2026 Fabio Cannavaro pide no tener miedo en Uzbekistán para el Mundial 2026 El excampeón del mundo, y técnico del cuadro asiático, habló con TUDN sobre sus sensaciones para el torneo.

Video Fabio Cannavaro y su debut con Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México

Fabio Cannavaro, técnico de Uzbekistán, habló de lo que será el debut de su selección en la Copa Mundial de la FIFA este verano en México, Estados Unidos y Canadá.

Cannavaro no perdió la oportunidad de elogiar al Estadio Banorte que será sede de uno de sus partidos en el Mundial 2026.

"Está claro que es un debut histórico de la cancha más histórica, entrar en este campo va a estar algo maravilloso, pero al mismo tiempo tenemos que disfrutar, tenemos que saber que el Mundial es una fiesta, que vamos a enfrentar un equio fuerte, no tenemos nada que perder porque es la primera vez que vamos a estar ahí. Nos sirve para crecer, luego vamos a ver qué pasa, a veces el futbol es maravilloso".

Sobre ese mismo tenor, el italiano recordó lo que en algún momento logró Diego Armando Maradona en el Estadio Azteca con un gol que dejó a todos sin palabras en ese entonces ante Inglaterra.

"Diego ha sido parte de la historia de Napoli, el gol de Diego, hay muchas cosas que se pueden contar, pero lo que hizo ahí fue espectacular".

En entrevista para TUDN, el excampeón del mundo con Italia en el Mundial Alemania 2006, es consciente del papel que debe tener el cuadro uzbeko ante selecciones como Portugal y Colombia.