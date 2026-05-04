    Mundial 2026

    México en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    El Mundial 2026 otorgó a México su clasificación directa como uno de los anfitriones del evento.

    Por:David Espinosa
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    Video Todas las fechas y horarios de los partidos de México en el Grupo A de la Copa del Mundo de 2026

    El Mundial 2026 otorgó a México su clasificación directa como uno de los anfitriones de la Copa del Mundo junto a Estados Unidos y Canadá.

    La Selección Mexicana estará en el Grupo A de cara al sorteo de la Copa del Mundo en Washington D.C., para conocer su camino para este torneo en que será local.

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    Las dudas e incertidumbres siempre van de la mano en el Tri, más por la falta de una idea de juego o una alineación base a menos de 7 meses de que se dé la inauguración en el Estadio Banorte el 11 de junio.

    Son nueve ocasiones de forma seguida que México está en los Mundiales de la FIFA y es de las selecciones con mayor presencia a lo largo de la historia. El Tri tiene la marca negativa de más derrotas en el torneo con 28 en 60 partidos.

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    MÉXICO EN MUNDIALES


    México, hasta el Mundial Qatar 2022, tenía siete Copas del Mundo de forma consecutiva clasificando a los Octavos de Final sin poder romper esa barrera para volver a los Cuartos de Final y disputar el famos quinto partido.

    En Qatar 2022 se rompió esa racha al quedar fuera en la Fase de Grupos, por lo que el anhelado quinto partido del Tri sigue como asignatura pendiente, que buscará lograr en el Mundial 2026 como local, una vez más.

    Las mejores participaciones de la Selección Mexicana han sido en casa en México 1970 y 1986 jugando los Cuartos de Final, pero solo en el último se jugó el quinto partido ya que en 1970 se clasificó directo a Cuartos de Final, al tener menos participantes.

    • Participaciones en Mundiales: 18 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
    • Títulos: Ninguno
    • Mejor posición: Cuartos de Final en México 1970 y 1986

    ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE MÉXICO EN MUNDIALES


    En 17 ediciones de la Copa del Mundo que ha asistido la Selección Mexicana, se ubica en el puesto 13 histórico y es el quinto país con más asistencias al Mundial.

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    Sus números y estadísticas de México en Mundiales es de 60 partidos con saldo de 17 triunfos, 15 empates y 28 derrotas.Con 62 goles anotados, 101 goles recibidos y efectividad del 36.66%.

    ENTRENADOR DE MÉXICO


    Javier 'Vasco' Aguirre ya sabe lo que es dirigir un Mundial, lo hizo en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 con la Selección Mexicana y en ambas ocasiones llegó a los Octavos de Final.

    El reto del Vasco es conseguir igualar o superar la mejor actuación del Tri que ha sido llegar a unos Cuartos de Final, que cuando lo logró fue precisamente como local en México 1970 y México 1986.

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