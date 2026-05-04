    Mundial 2026

    Estados Unidos en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    El Mundial 2026 otorgó al cuadro de Las Barras y las Estrellas su pase directo como anfitrión.

    Por:David Espinosa
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    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo D de la Copa del Mundo 2026

    La Selección de Estados Unidos es una de las anfritrionas del Mundial 2026 junto México y Canadá, en lo que buscará emular su mejor actuación conseguida hace casi 100 años.

    El cuadro de Las Barras y las Estrellas estará ubicado en el Grupo D de cara al sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Washington D.C., para saber cuál será su destino en este torneo en que será local.

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    Como país anfitrión, Estados Unidos ha tenido una preparación diferente con varias potencias del mundo, pero con inestabilidad en el banquillo con cinco entrenadores diferentes desde Qatar 2022.

    ESTADOS UNIDOS EN MUNDIALES

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    Estados Unidos no tiene tantas participaciones como uno creería en una Copa del Mundo de la FIFA al estar en 12 de las 22 ediciones, al contar el Mundial 2026.

    Salvo su primera participación que fue histórica con un Tercer Lugar, lo más lejos que ha llegado ha sido a Cuartos de Final y su anterior Mundial en casa, en 1994, se quedó en Octavos de Final.

    • Participaciones en Mundiales: 12 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
    • Títulos: Ninguno
    • Mejor posición: Tercer Lugar en Uruguay 1930.

    ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE ESTADOS UNIDOS EN MUNDIALES


    En 11 participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Estados Unidos, se ubica en el puesto 23 histórico.

    Sus números y estadísticas del cuadro de Las Barras y las Estrellas en Mundiales es de 37 partidos con saldo de 9 triunfos, 8 empates y 20 derrotas. Con 40 goles anotados, 66 goles recibidos y efectividad del 31.53%.

    ENTRENADOR DE ESTADOS UNIDOS


    Mauricio Pochettino tomó el timón del barco de Estados Unidos para el Mundial 2026 tras la salida de Gregg Berhalter y los interinatos de Anthony Hudson, B.J. Callaghan y Mikey Varas.

    El argentino, con un paso sólido en Europa con equipos importantes, siempre tuvo la deuda pendiente de un título importante con Tottenham, Chelsea y PSG.

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