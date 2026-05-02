Mundial 2026 Colapinto se emociona tras relatar cómo conoció a Lionel Messi El piloto argentino de Alpine se estremece y agradece detalle de la 'Pulga' de cara al Mundial 2026.

Video Colapinto narra en exclusiva el encuentro que tuvo con Messi

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1, platicó en exclusiva para TUDN sus sensaciones al conocer a uno de sus ídolos, el futbolista Lionel Messi.

De cara al Gran Premio de Miami en la Fórmula 1, Colapinto se sinceró respecto a cómo fue conocer a la 'Pulga' y elogió también cómo es Messi como persona, además de que fue un momento sin reflectores.

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"Hace mucho tiempo soñaba con conocer a Lio, por una cosa u otra no se daba, tenía que ser muy natural, sin cámaras, sin marketing, y fue así, hablamos como 20 minutos, en la parte personal, Leo es una linda persona, me fascinó como persona, es un gran tipo, la verdad que muy feliz de tener la chance y el tiempo de conocerlo y hablar un poco con él".

Además, Colapinto relató una divertida anécdota que tuvo con Rodrigo de Paul, también jugador del Inter Miami, cuando recién había llegado al conjunto de las 'Garzas'.

"Yo tenía mate, ellos estaban entrenando, terminaron de entrenar y pasé un mate a Rodri, y estaba cansado, no fue la mejor bienvenida mi mate, pero voy a tener que mejorar un poquito".

Colapinto agradeció tanto a Messi como a De Paul por la consecución del título en el pasado Mundial Qatar 2022, además de la oportunidad de conocerlos y convivir con ellos.

"Le agradezco, porque nos hicieron muy felices a mí, a los argentinos, y haber tenido la chance de conocer a semejantes ídolos".

Por último, Carlos Sainz, también en exclusiva para TUDN, señaló cuál es la posición que jugaría si fuera futbolista y en alusión a sus labores que hace dentro de la Fórmula 1.