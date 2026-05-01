Mundial 2026 Mundial Francia 1998: Ronaldo y el árbitro detonaron la polémica en la Final La Selección de Brasil se fue por segunda Final consecutiva sin anotar y cayó de manera escandalosa frente a Francia.

Video Lionel Messi se presenta como dueño del UE Cornellà con este emotivo mensaje

La Final del Mundial Francia 1998 es recordada no sólo por la era del conjunto galo con Zinedine Zidane convertido en estrella mundial, sino también por la controversia generada alrededor del juego tanto antes como durante el encuentro disputado en Saint-Denis.

El partido decisivo se llevó a cabo el 12 de julio de 1998, fue la décimosexta Copa del Mundo de la FIFA en la historia, última en el Siglo XX y la cual estuvo enmarcada por las convulsiones reportadas por parte del astro brasileño Ronaldo.

PUBLICIDAD

El delantero pidió a Zagallo, entrenador de la Selección de Brasil, no ser descartado para la Final y pese a poner en riesgo su vida, decidió colocarlo de inicio, aunque pasó desapercibido luego de que Francia ganara con goleada de 3-0.

Fue el marcador más abultado en una Final de Copa Mundial desde la de México 1970 cuando Brasil goleó 4-1 a Italia y en la que el cuadro sudamericano marcó por última vez, pues en la Final del Mundial Estados Unidos 1994 se fue en blanco y debió definir el título ante Italia en penales.

Otra polémica desatada en esa Final del Mundial Francia 1998 fue la designación del árbitro Said Belqola como central, pues no aparecía en un partido de esa edición desde la Fase de Grupos, donde pitó dos encuentros.