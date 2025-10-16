Video ¡Al estilo México 86! La ventaja de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

México tendrá un par de ventajas en su planeación sobre el resto de los equipos que participarán en el Mundial del 2026. Así lo dio a conocer Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, en Faitelson Sin Censura de TUDN.

Iniciando por el número de partidos que sostendrá el Tri antes de la Copa del Mundo que se celebrará en Estado Unidos, México y Canadá.

"Para el resto del 2026 vas a tener tres fechas FIFA, si no me equivoco marzo, una previa… en el primer trimestre hay dos fechas FIFA. México va a tener 15 partidos (desde septiembre).

" Partidos grandes, el próximo año tendrás cuatro. México va a tener 15 partidos de preparación contando los de los países asiáticos hasta llegar al Mundial", explicó el directivo a David Faitelson.

Despúes, Javier Aguirre, el técnico del representativo nacional, trazó un plan que escucharon los directivos y que se pondrá en marcha, previo a la competencia.

"Qué mejor que el técnico nacional vaya a explicarle a los dueños qué quiere y vaya a pedir las cosas. Jugar la Liguilla sin seleccionados el torneo del primer semestre del año que viene. Eso implica que si él concentra a los seleccionados después de la jornada 17 va a tener 5.5 semanas en el CAR. Concentrados incluso para jugar un partido adicional", aseguró Arriola.

Y que porcentaje de la selección estaría concentrada: "Entre un 70 y 75 por ciento", mencionó.

Sobre si no tener jugadores en el extranjero represente alguna desventaja con respecto al resto de los equipos, Arriola también dio su punto de vista.

" España va a tener una semana y media con sus seleccionados, porque la FMF es un ente totalmente distinto al de LaLiga", sentenció.

"¿Que en lo general sería una debilidad no exportar jugadores? Hoy el 75 por ciento de nuestros jugadores van a estar concentrados con Javier cinco semanas y media antes del Mundial, lo que implica que es un 73 por ciento de ventaja sobre el resto del mundo", finalizó el directivo.

Los 15 juegos México disputará desde septiembre y hasta previo al inicio del Mundial 2026:

Corea del Sur

Japón

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

2 juegos en enero 2026

1 juego en febrero 2026

2 juegos marzo 2026

4 partidos previos al Mundial 2026 en mayo-junio.