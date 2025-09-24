A menos de un año del Mundial 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá, algunas selecciones, sobre todo las anfitrionas, buscan pactar encuentros de preparación hacia la máxima justa y uno de ellos es la Selección de Argentina.

La Albiceleste fue una de las primeras clasificadas al Mundial 2026 vía eliminatorias en Conmebol y como vigente campeona tras conquistar el Mundial Qatar 2022 en lo que todo indica será el siguiente año la última Copa del Mundo de la FIFA que disputará Lionel Messi.

PUBLICIDAD

La Selección Mexicana tiene confirmados cuatro partidos amistosos para lo que resta de 2025, frente a Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay y para marzo se pretende que sea Portugal su rival para la reinauguración del Estadio Banorte (Estadio Azteca) sin que haya confirmación oficial, aún.

ARGENTINA, ¿RIVAL DE MÉXICO PREVIO AL MUNDIAL 2026?

Sí, la Selección Argentina será sinodal del Tricolor que dirige Javier Aguirre previo a la justa mundialista del verano próximo pero no será para la Fecha FIFA de marzo como se especulaba y que se sumaría al duelo ante Portugal, a falta del anuncio oficial.

Sin embargo, Chiqui Tapa, presidente de la Asociación de Futbol de Argentina (AFA) confirmó al Diario Olé, rotativo especializado en deportes en Argentina, que la Albiceleste se medirá a México previo al arranque del Mundial 2026, aunque será 15 días antes de la patada inicial del torneo magno.

"Si bien falta la fecha de marzo, tenemos confirmados los previos al Mundial de junio, que serían con México y Honduras. Los jugaríamos acá, en Estados Unidos, falta definir los estadios.

"Con México va a ser una gran medida, porque siempre son muy buenos partidos y es a 15 días del inicio del Mundial. Honduras también va a ser un rival duro para nosotros, pero es la preparación final", indicó Chiqui Tapia al Diario Olé este miércoles.