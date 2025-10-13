Video ÚLTIMA HORA: Esto se sabe de la continuidad de Javier Aguirre con México

La goleada sufrida por la Selección Mexicana de 4-0 ante Colombia el pasado sábado en Dallas, prendió alarmas sobre la continuidad de Javier Aguirre.

A través de reportes en medios de prensa, se habló de la posible destitución del Vasco como entrenador del Tri previo al Mundial 2026 que arrancará el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte.

El periodista de TUDN, David Faitelson, apagó cualquier tipo de 'rumorología' sobre Javier Aguirre, al afirmar que hay plena confianza en el proyecto del estratega mexicano.

Fue a través de su cuenta de X, que Faitelson dejó un mensaje claro sobre la continuidad del Vasco.

"Estoy en posición de afirmarles que la FMF y los dueños de clubes han brindado todo su apoyo a Javier Aguirre… “El Vasco” dirige el Mundial sí o sí, pase lo que pase en los juegos que antecedan al 11 de junio".