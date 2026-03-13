Mundial 2026 César Arturo Ramos sería candidato para pitar la Final del Mundial 2026 El comentarista de TUDN, Andrés Vaca, señaló que el colegiado es sólida opción para pitar la Final Mundialista, aunque dependerá de sus actuaciones.

Video César Arturo Ramos es opción para pitar la final del Mundial

La Copa Mundial 2026 a realizase en México, Estados Unidos y Canadá está cada vez más cerca de iniciar, las mejores selecciones se dará cita en el evento en busca de un nuevo campeón, aunque los futbolistas no serán los únicos que cobren relevancia, también está el otro lado, el de los árbitros.

Si se trata de imponer justicia, contar con un colegiado confiable es importante en todos y cada uno de los encuentros, sin embargo, hay uno al que solamente acceden los mejores, los más altamente calificados y a los que hagan las mejores actuaciones no solo en la justa mundialista, sino desde antes.

PUBLICIDAD

Ante esto, a decir del comentarista de TUDN, Andrés Vaca, uno de los árbitros mexicanos que asistirán al Mundial 2026 de la FIFA podría ser un firma candidato para actual en la Final del evento, se trata de César Arturo Ramos, quien actualmente tiene actuaciones tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup.

"Me llegó información de que es altamente probable, digo, las cosas pueden cambiar conforme vaya pasando la Copa del Mundo 2026, pero me dice que es altamente probable que si hace buenos arbitrajes que César Arturo Ramos pite la Final de la Copa del Mundo o si no, como mínimo, la Semifinal, depende 100 por ciento de él que pueda llegar".