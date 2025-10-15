La Selección Mexicana culminó con empate 1-1 ante Ecuadro su actividad en la Fecha FIFA de octubre y los planes de preparación para el Mundial 2026 siguen en curso.

Hace días se habló de las intenciones que México tuviera partidos amistosos en enero de 2026 en Centroamérica por parte del directivo de la FMF, Ivar Sisniega.

PUBLICIDAD

En charla con David Faitelson, el presidente comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, confirmó la información, pero reveló más detalles de los posibles rivales.

RIVALES DE MÉXICO PARA ENERO DE 2026



Mikel Arriola comentó, en un adelanto de lo que será su entrevista en el programa Faitelson sin Censura, que la petición de Javier Aguirre no fue jugar ante clubes como pasó en enero de 2025 ante Inter de Porto Alegre y River Plate.

"Lo que se ha hablado y tenemos que concretarlo, es que el técnico nacional ha pedido partidos en Centroamérica contra equipos nacionales, contra selecciones y estamos esperando a que termine la Eliminatoria".

Arriola aseguró que en la planeación original venía este tipo de partidos, pero la Asamblea de Dueños en 2024 retrasó todo ante la salida de Juan Carlos Rodríguez.

"Parte del plan que le presentó Javier Aguirre a los dueños, es que en ese primer trimestre de este año no estaba muy claro si podíamos pedir jugadores o no, por que en la Asamblea de diciembre de 2024 no se pudo desahogar ese tema. Después vamos con los dueños a presentarles el plan y les gustó. Vamos a tener 50 por ciento más partidos de selección nacional previo al Mundial que las demás selecciones".