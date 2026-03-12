    Mundial 2026

    Renuncia de Irán abre opción a Irak y Emiratos Árabes Unidos al Mundial 2026

    Esto es lo que se empieza a plantear como opción para la FIFA ante los recientes acontecimientos.

    Por:Antonio Quiroga
    La posible renuncia oficial de la selección de Irán al Mundial 2026 abre la oportunidad, bajo reglamento, a otras selecciones de poder competir en la Copa del Mundo.

    Ante las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la selección asiática, la participación de los iraníes cada vez más está en el aire y la FIFA espera tener mayor certeza de lo que puede pasar.

    LAS OPCIONES SE ABREN ANTE POSIBLE RENUNCIA DE IRÁN


    Irán se clasificó a la Copa del Mundo 2026 en las Eliminatorias de la AFC y está en el Grupo G junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto con partidos en Los Angeles y Seattle.

    De acuerdo a información de Diego Medina de TUDN, y bajo reglamento, la selección de Irak puede ser la que se clasifique directamente al Mundial 2026 y no jugar el Repechaje Intercontinental.

    Este jueves estuvo un representante de Irak en Monterrey para el Repechaje Intercontinental en cuestión de logística, por lo que sigue en pie, al momento, el pelear por un boleto.

    En caso de que se confirme lo de Irán, Irak puede ir directo a la Copa del Mundo y ahí Emiratos Árabes Unidos puede ser el que dispute la repesca en suelo mexicano.

