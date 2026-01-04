Mundial 2026 Selección Argentina llegará a Las Vegas para el AFA Global Expansion USA El evento se celebrará en la feria de tecnología más grande del mundo y partiparán varias leyendas de la Albiceleste.

AFA y la selección argentina llegarán a Las Vegas. Imagen Cortesía

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) y la selección argentina llegarán a Las Vegas a través del evento AFA Global Expansion USA que se celebrará este lunes 5 de enero en el Museum of Illusions de Las Vegas a partir de las 17:00 horas.

El evento se llevará a cabo en el marco de CES, que es la feria de tecnología más importante e influyente a nivel mundial que cada año reúne en Las Vegas a las principales compañías, líderes e innovadores de la industria tecnológica global.

El evento también servirá para que la AFA presente a Lexar como Sponsor Global de Selecciones Nacionales en busca de consolidar su posicionamiento en Estados Unidos.

El AFA Global Expansion de Las Vegas contará con la presencia de leyendas del futbol argentino como Sergio Goycochea, exportero de la Albiceleste; Roberto ‘Ratón’ Ayala y Walter Samuel, exjugadores y miembros del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

“La iniciativa forma parte del plan integral de crecimiento internacional de la AFA, que incluye alianzas estratégicas con compañías globales, presencia institucional en eventos de alcance mundial y acciones orientadas a conectar con nuevas audiencias y ecosistemas, más allá del ámbito estrictamente deportivo”, señaló la AFA en su comunicado.

Este evento inicia el camino de la selección argentina rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en busca del soñado e histórico bicampeonato.