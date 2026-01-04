    Mundial 2026

    Selección Argentina llegará a Las Vegas para el AFA Global Expansion USA

    El evento se celebrará en la feria de tecnología más grande del mundo y partiparán varias leyendas de la Albiceleste.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    AFA y la selección argentina llegarán a Las Vegas.
    AFA y la selección argentina llegarán a Las Vegas.
    Imagen Cortesía

    La Asociación del Futbol Argentino (AFA) y la selección argentina llegarán a Las Vegas a través del evento AFA Global Expansion USA que se celebrará este lunes 5 de enero en el Museum of Illusions de Las Vegas a partir de las 17:00 horas.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Camerún vence a Sudáfrica para eliminarlo de la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Camerún vence a Sudáfrica para eliminarlo de la Copa Africana de Naciones

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Brahim Díaz da pase a Marruecos en la Copa Africana de Naciones 2025
    1 mins

    Brahim Díaz da pase a Marruecos en la Copa Africana de Naciones 2025

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Túnez es eliminada de la Copa Africana en penales rumbo al Mundial 2026
    2 mins

    Túnez es eliminada de la Copa Africana en penales rumbo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Hermana de Santiago Gimenez se burla de su lesión con video en redes
    1 mins

    Hermana de Santiago Gimenez se burla de su lesión con video en redes

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Los propósitos 2026 en el mundo del deporte: el Mundial 2026, Juegos Olímpicos y más
    4 mins

    Los propósitos 2026 en el mundo del deporte: el Mundial 2026, Juegos Olímpicos y más

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Costa de Marfil va en serio por la Copa Africana y el Mundial 2026
    1 mins

    Costa de Marfil va en serio por la Copa Africana y el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Copa Africana de Naciones 2025: Así se jugarán los Octavos de Final
    1 mins

    Copa Africana de Naciones 2025: Así se jugarán los Octavos de Final

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Argelia termina con paso perfecto la Fase de Grupos y con la mira en el Mundial 2026
    1 mins

    Argelia termina con paso perfecto la Fase de Grupos y con la mira en el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial 2026 rompe todos los récords de demanda de entradas
    1 mins

    Mundial 2026 rompe todos los récords de demanda de entradas

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Nigeria golea a Túnez, clasificada al Mundial 2026, y lidera en la Copa Africana
    1 mins

    Nigeria golea a Túnez, clasificada al Mundial 2026, y lidera en la Copa Africana

    Copa Mundial de Futbol 2026

    El evento se llevará a cabo en el marco de CES, que es la feria de tecnología más importante e influyente a nivel mundial que cada año reúne en Las Vegas a las principales compañías, líderes e innovadores de la industria tecnológica global.

    El evento también servirá para que la AFA presente a Lexar como Sponsor Global de Selecciones Nacionales en busca de consolidar su posicionamiento en Estados Unidos.

    El AFA Global Expansion de Las Vegas contará con la presencia de leyendas del futbol argentino como Sergio Goycochea, exportero de la Albiceleste; Roberto ‘Ratón’ Ayala y Walter Samuel, exjugadores y miembros del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

    “La iniciativa forma parte del plan integral de crecimiento internacional de la AFA, que incluye alianzas estratégicas con compañías globales, presencia institucional en eventos de alcance mundial y acciones orientadas a conectar con nuevas audiencias y ecosistemas, más allá del ámbito estrictamente deportivo”, señaló la AFA en su comunicado.

    Este evento inicia el camino de la selección argentina rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en busca del soñado e histórico bicampeonato.

    La Albiceleste forma parte del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA junto a Argelia, Austria y Jordania.

    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Argentina 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Hermanas, un amor compartido
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX