    Mundial 2026

    Túnez es eliminada de la Copa Africana en penales rumbo al Mundial 2026

    La Selección de Mali empató en tiempo de compensación y luego se impuso en tanda de penales en el torneo continental que se celebra en Marruecos.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Campanazo! Eliminan a selección clasificada al Mundial 2026 de la Copa Africana

    La Copa Africana de Naciones Marruecos 2025 dio su primera campanada en los Octavos de Final luego de que la Selección de Mali eliminara a Túnez, ésta clasificada al Mundial 2026 y que sufrió para superar la Fase de Grupos tras quedar segunda de su sector con cuatro puntos.

    Una expulsión sobre Woyo Coulibaly por una artera entrada con los tachones sobre la pantorrilla de Hannibal Mejbri, dejó a la Selección de Mali con 10 jugadores desde el minuto 26, lo que suponía un camino sencillo para la clasificación tunecina.

    PUBLICIDAD

    Sin embargo, no fue así. Túnez sufrió para encontrar el gol y lo halló hasta el minuto 88 luego de un centro al área que apenas remató con la cabeza Firas Chaouat a pase de Elias Saad para el 0-1 definitivo que le daba el pase a los Cuartos de Final.

    Más sobre Mundial 2026

    Hermana de Santiago Gimenez se burla de su lesión con video en redes
    1 mins

    Hermana de Santiago Gimenez se burla de su lesión con video en redes

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Los propósitos 2026 en el mundo del deporte: el Mundial 2026, Juegos Olímpicos y más
    4 mins

    Los propósitos 2026 en el mundo del deporte: el Mundial 2026, Juegos Olímpicos y más

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Costa de Marfil va en serio por la Copa Africana y el Mundial 2026
    1 mins

    Costa de Marfil va en serio por la Copa Africana y el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Copa Africana de Naciones 2025: Así se jugarán los Octavos de Final
    1 mins

    Copa Africana de Naciones 2025: Así se jugarán los Octavos de Final

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Argelia termina con paso perfecto la Fase de Grupos y con la mira en el Mundial 2026
    1 mins

    Argelia termina con paso perfecto la Fase de Grupos y con la mira en el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial 2026 rompe todos los récords de demanda de entradas
    1 mins

    Mundial 2026 rompe todos los récords de demanda de entradas

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Nigeria golea a Túnez, clasificada al Mundial 2026, y lidera en la Copa Africana
    1 mins

    Nigeria golea a Túnez, clasificada al Mundial 2026, y lidera en la Copa Africana

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Sadio Mané anota y rescata a Senegal ante RD Congo en la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Sadio Mané anota y rescata a Senegal ante RD Congo en la Copa Africana de Naciones

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Gol de Brahim Díaz da un punto a Marruecos en la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Gol de Brahim Díaz da un punto a Marruecos en la Copa Africana de Naciones

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Estos serán los partidazos que tendrá la Ciudad de Los Angeles en la Copa del Mundo de 2026!
    0:58

    ¡Estos serán los partidazos que tendrá la Ciudad de Los Angeles en la Copa del Mundo de 2026!

    Copa Mundial de Futbol 2026

    No obstante, al 90+2’, se marcó un penal a favor de Mali, luego de una mano en el área de Yassine Meriah y que cobró Lassine Sinayoko bien a la derecha y a ras de pasto para el 1-1 sobre el 90+6’ y que obligó a los tiempos extra.

    Sobre el agregado, al minuto 106, Túnez marcó pero se anuló por fuera de juego de Firas Chaouat, aunque tras el VAR se detectó que la posición adelantada fue de Ali Abdi. Con ello, el juego se fue a definición por penales en el que se impuso Mali por 3-2.

    Túnez ahora se concentrará en el Mundial 2026 y su preparación hacia ello, donde quedó instalado en el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y el ganador del Playoff de la UEFA de entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania. Jugará dos partidos en Monterrey y uno en Kansas City.

    ASÍ FUE LA TANDA DE PENALES EN EL MALI VS. TÚNEZ DE OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA AFRICANA DE NACIONES 2025

    Mali

    • Y. Bissouma la voló
    • L. Sinayoko, anotó
    • N. Dorgeles, al poste
    • G. Diakité, anotó
    • E. Touré, anotó

    Túnez

    • Yassine Meriah, anotó
    • Ali Abdi, la voló
    • Elias Saad, anotó
    • E. AChouri, le atajaron
    • M. Ben Romdhane, le atajaron
    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Túnez 2026Copa Africana de Naciones

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX