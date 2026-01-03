Mundial 2026 Túnez es eliminada de la Copa Africana en penales rumbo al Mundial 2026 La Selección de Mali empató en tiempo de compensación y luego se impuso en tanda de penales en el torneo continental que se celebra en Marruecos.

Video ¡Campanazo! Eliminan a selección clasificada al Mundial 2026 de la Copa Africana

La Copa Africana de Naciones Marruecos 2025 dio su primera campanada en los Octavos de Final luego de que la Selección de Mali eliminara a Túnez, ésta clasificada al Mundial 2026 y que sufrió para superar la Fase de Grupos tras quedar segunda de su sector con cuatro puntos.

Una expulsión sobre Woyo Coulibaly por una artera entrada con los tachones sobre la pantorrilla de Hannibal Mejbri, dejó a la Selección de Mali con 10 jugadores desde el minuto 26, lo que suponía un camino sencillo para la clasificación tunecina.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no fue así. Túnez sufrió para encontrar el gol y lo halló hasta el minuto 88 luego de un centro al área que apenas remató con la cabeza Firas Chaouat a pase de Elias Saad para el 0-1 definitivo que le daba el pase a los Cuartos de Final.

No obstante, al 90+2’, se marcó un penal a favor de Mali, luego de una mano en el área de Yassine Meriah y que cobró Lassine Sinayoko bien a la derecha y a ras de pasto para el 1-1 sobre el 90+6’ y que obligó a los tiempos extra.

Sobre el agregado, al minuto 106, Túnez marcó pero se anuló por fuera de juego de Firas Chaouat, aunque tras el VAR se detectó que la posición adelantada fue de Ali Abdi. Con ello, el juego se fue a definición por penales en el que se impuso Mali por 3-2.

ASÍ FUE LA TANDA DE PENALES EN EL MALI VS. TÚNEZ DE OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA AFRICANA DE NACIONES 2025

Mali

Y. Bissouma la voló

L. Sinayoko, anotó

N. Dorgeles, al poste

G. Diakité, anotó

E. Touré, anotó

Túnez