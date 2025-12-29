Mundial 2026 Mundial 2026 rompe todos los récords de demanda de entradas Según FIFA, más de 150 millones de solicitudes confirman al torneo como el evento deportivo más esperado de la historia.



La demanda de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya bate todos los récords históricos y confirma que la próxima edición será el evento deportivo más solicitado de todos los tiempos.

En el punto medio de la actual fase de venta mediante sorteo aleatorio, la FIFA informó que se han registrado más de 150 millones de solicitudes de boletos provenientes de aficionados de más de 200 países.

De acuerdo con los datos oficiales, el torneo está sobresuscrito en más de 30 veces si se consideran los números de tarjetas de crédito individuales verificados que acompañan cada solicitud.

La cifra de pedidos supera ampliamente cualquier antecedente y equivale a 3,4 veces el total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones del Mundial desde 1930.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó la respuesta como una muestra del alcance global del futbol y subrayó que el Mundial 2026 se perfila como “el espectáculo más grande e inclusivo del planeta”. Según el dirigente, la masiva demanda refleja la pasión de los aficionados y anticipa un torneo que marcará un hito en Norteamérica.