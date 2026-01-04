Mundial 2026 Brahim Díaz da pase a Marruecos en la Copa Africana de Naciones 2025 Los anfitriones del torneo sufrieron de más ante una aguerrida Tanzania para avanzar de ronda.

Video El brutal golazo de chilena de Marruecos en la Copa Africana de Naciones

Brahim Díaz anotó el único gol del triunfo de Marruecos 1-0 ante Tanzania para avanzar a los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Marruecos, de los clasificados por África al Mundial 2026, sufrió en demasía ante una aguerrida selección de Tanzania que no bajó los brazos nunca y que mantuvo el cero hasta después del minuto 60.

Si ya se había dado la sorpresa el sábado con la eliminación de Túnez a manos de Mali, los marroquíes no quería decepcionar ante toda su gran afición este domingo.

Los anfitriones tuvieron las mejores oportunidades del partido, pero no fue, sino hasta el minuto 64, que pudo romper el empate para el gol de Brahim Díaz que entró en los libros de historia.

El jugador del Real Madrid se convirtió en el primer jugador en la historia de la selección de Marruecos en anotar cuatro goles en una misma edición de la Copa Africana de Naciones.