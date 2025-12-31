Mundial 2026 Copa Africana de Naciones 2025: Así se jugarán los Octavos de Final Así se jugará la siguiente fase de eliminación del torneo de selecciones en África, ya en el 2026.

Video ¿Fuera la favorita? Así quedan los Octavos de Final de la Copa Africana

Las selecciones clasificadas al Mundial 2026 con participación en la Copa Africana de Naciones 2025 lograron clasificarse a los Octavos de Final del torneo.

Este 31 de diciembre terminó la Fase de Grupos, para dar pie a la siguiente ronda de eliminación directa con 16 selecciones en la pelea por el título continental.

OCTAVOS DE FINAL DE COPA AFRICANA DE NACIONES 2025



Los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025 comenzarán a partir del sábado 3 y hasta el martes 6 de enero, con las selecciones favoritas en la pelea.

De los clasificados al Mundial 2026 están Marruecos, anfitrión, además de Costa de Marfil, Argelia, Túnez, Senegal, Egipto, Sudáfrica. También está RD Congo que peleará por un boleto en el Repechaje Intercontinetal. A este torneo no lograron clasificarse ni Cabo Verde y Ghana.

PARTIDOS Y FECHAS DE OCTAVOS DE FINAL

Sábado 3 de enero

Senegal vs. Sudán

Mali vs. Túnez

Domingo 4 de enero

Marruecos vs. Tanzania

Sudáfrica vs. Camerún

Lunes 5 de enero

Egipto vs. Benín

Nigeria vs. Mozambique

Martes 6 de enero