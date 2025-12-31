    Mundial 2026

    Copa Africana de Naciones 2025: Así se jugarán los Octavos de Final

    Así se jugará la siguiente fase de eliminación del torneo de selecciones en África, ya en el 2026.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Video ¿Fuera la favorita? Así quedan los Octavos de Final de la Copa Africana

    Las selecciones clasificadas al Mundial 2026 con participación en la Copa Africana de Naciones 2025 lograron clasificarse a los Octavos de Final del torneo.

    Este 31 de diciembre terminó la Fase de Grupos, para dar pie a la siguiente ronda de eliminación directa con 16 selecciones en la pelea por el título continental.

    OCTAVOS DE FINAL DE COPA AFRICANA DE NACIONES 2025


    Los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025 comenzarán a partir del sábado 3 y hasta el martes 6 de enero, con las selecciones favoritas en la pelea.

    De los clasificados al Mundial 2026 están Marruecos, anfitrión, además de Costa de Marfil, Argelia, Túnez, Senegal, Egipto, Sudáfrica. También está RD Congo que peleará por un boleto en el Repechaje Intercontinetal. A este torneo no lograron clasificarse ni Cabo Verde y Ghana.

    PARTIDOS Y FECHAS DE OCTAVOS DE FINAL
    Sábado 3 de enero

    • Senegal vs. Sudán
    • Mali vs. Túnez

    Domingo 4 de enero

    • Marruecos vs. Tanzania
    • Sudáfrica vs. Camerún

    Lunes 5 de enero

    • Egipto vs. Benín
    • Nigeria vs. Mozambique

    Martes 6 de enero

    • Argelia vs. RD Congo
    • Costa de Marfil vs. Burkina Faso.
