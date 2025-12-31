    Mundial 2026

    Costa de Marfil va en serio por la Copa Africana y el Mundial 2026

    El conjunto de los 'Elefantes' da voltereta espectacular y se queda con liderato de su grupo en busca de revalidar su título.

    Por:Fernando Vázquez
    La Selección de Costa de Marfil logró una espectacular voltereta ante Gabón en lo que fue el cierre de su participación en la Fase de Grupos dentro de la Copa Africana de Naciones 2026.

    El conjunto de los 'Elefantes', que ya tiene su boleto para participar en el Mundial 2026, vino de atrás para vencer 3-2 a Gabón en un duelo de mucho drama celebrado en Marrakech, Marruecos.

    Gabón pegó primero, y de forma muy fuerte, con goles de Guélor Kanga a los 11 y, diez minutos después, Denis Bouanga, el viejo conocido de la MLS, extendió la ventaja y la sorpresa.

    Krasso inició la voltereta a los 44', misma que continuó hasta los 84' por conducto de Guessand y Bazoumana Touré, ya en la compensación, decretó el marcador final.

    Gabón ya estaba eliminado, pero Costa de Marfil se mantiene en pie de lucha para conquistar de nueva cuenta la Copa Africana de Naciones, de la cual es el actual campeón.

    El rival en los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones de los 'Elefantes' será Burkina Fasso.

