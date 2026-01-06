    Mundial 2026

    Argelia elimina a RD Congo en el minuto 119 en la Copa Africana de Naciones

    El conjunto árabe avanzó a los Cuartos de Final de la competencia y evitó apenas irse a los tiempos extra.

    Por:
    TUDN
    add
    Video Argelia elimina a RD Congo en el minuto 119

    Argelia sufrió lo indecible ante la República del Congo y avanzó a los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones con un gol a los 119 minutos, 60 segundos antes de que terminarán los tiempos extra y se diera paso a los tiros penales.

    Y es que el partido resultó más parejo de lo que se esperaba, pero finalmente los argelinos hicieron valer su condición de favorito del partido.

    El único tanto del encuentro fue obra de Adil Boulbina, a los 119 minutos, en una veloz jugada que culminó con un quiebre a un rival sobre la punta del área y un disparo imposible para el arquero Lionel M´Pasi.

    El duelo se mantuvo al filo de las posibilidades de los equipos y ambos guardametas, M´Pasi y Luca Zidane, hijo de Zinedine, fueron puestos a prueba en distintas ocasiones, sin que vieran las redes hasta la jugada de Boulbina.

    Con este resultado, Argelia enfrentará a Nigeria en la siguiente ronda en la competencia que se celebra desde el mes de diciembre en Marruecos.

    Argelia está clasificada al Mundial del 2026 y jugará en el Grupo J de la competencia ante Argentina, Austria y Jordania.

    Por su parte, RD Congo disputará uno de los repechajes internacionales ante el ganador de Jamaica vs. Nueva Caledonia por un sitio en la competencia de la FIFA.

    Video Argelia, con Zidane, golea en el inicio de la Copa Africana de Naciones
