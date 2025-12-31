Mundial 2026 Argelia termina con paso perfecto la Fase de Grupos y con la mira en el Mundial 2026 La selección argelina goleó a Guinea Ecuatorial en una muestra clara de lo que se espera de ella en la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Video Argelia, con Zidane, golea en el inicio de la Copa Africana de Naciones

La Selección de Argelia se impuso con un categórico 1-3 a Guinea Ecuatorial en el cierre de la actividad en el Grupo E, en el que acabó con paso perfecto con tres triunfos en mismo número de partidos.

Los argelinos se clasificaron así como primeros hacia los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones y se medirá a la RD Congo por el pase a los Cuartos de Final, ésta que se encuentra en el Repechaje Intercontinental hacia el Mundial 2026.

Los goles del partido por parte de la Selección de Argelia fueron de Zineddine Belaid al 19’, Fares Chaibi al 25’ y Ibrajhim Maza al 32’. Por la Selección de Guinea Ecuatorial anotó Emilio Nsue al minuto 50 del encuentro.

Argelia, cabe recordar, fue ubicada en el Grupo J a lado de Argentina, Austria y la debutante Jordania, sus partidos se llevarán a cabo en Kansas city y San Francisco para la Fase de Grupos.