Copa Africana de Naciones Camerún vence a Sudáfrica para eliminarlo de la Copa Africana de Naciones El rival del Tri en el Mundial 2026 quedó eliminado de la Copa Africana de Naciones 2025.

Video ¡Ahí está la fórmula Aguirre! Camerún muestra a México cómo vencer a Sudáfrica

Sudáfrica, rival de la Selección Mexicana en la inauguración del Mundial 2026, quedó eliminado de la Copa Africana de Naciones 2025 al perder en los Octavos de Final ante Camerún.

Los Bafana Bafana fueron superados ampliamente en el trámite del partido, a pesar de que los Leones Indomables le cedieron la iniciativa en algún momento del juego.

Los Leones Indomables se pusieron al frente en el marcador al minuto 34 con el gol de Junior Tchamadeu, al cruzar disparo tras un par de rebotes en la jugada previa.

Camerún aumentó la ventaja con la anotación de Christian Kofane al 47, con un certero remate de cabeza cruzado dentro del área. Los Bafana Bafana parecían no tener respuesta.

El descuento de Sudáfrica llegó hasta el minuto 88 por conducto del gol de Evidence Makgopa, quien consiguió el gol dentro del área chica, esto tras un centro desde la banda.

Camerún avanza a los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025 para jugar ante el anfitrión Marruecos y Sudáfrica a pensar en el debut en el Mundial 2026 ante México.