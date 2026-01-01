Mundial 2026 Hermana de Santiago Gimenez se burla de su lesión con video en redes Agus Gimenez bromeó con la lesión del delantero de la Selección Mexicana y del AC Milan con una caracterización de telenovela.

Video ¡De telenovela! Así es el drama de Santi Gimenez que publica su hermana

La participación de Santiago Gimenez con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 sigue en duda debido a una lesión que le tendrá varios meses de baja, de acuerdo con el director técnico de su equipo, el AC Milan, en conferencia de prensa.

Al mal momento por el que atravesaba Chaquito debido a la falta de gol se le sumó ahora la operación para sanar una lesión que le aquejaba por meses y a la que le ha decidido poner fin con intervención quirúrgica.

Apenas un gol, y en Coppa Italia, sumaba Santiago Gimenez en la actual temporada con el cuadro rossonero, por lo que el conjunto italiano debió reforzarse con alguien más para este mercado de invierno.

TREMENDA NOVELA LA DE SANTIAGO GIMENEZ CON SU LESIÓN

Sin embargo, la ligereza y carácter de Santiago Gimenez frente a situaciones adversas son de destacar, pues lejos de resguardarse y mantener distancia con la prensa o en las redes sociales, decidió bromear con ello.

Fue su hermana Agus Gimenez quien publicó un video en redes sociales con apenas nueve segundos de duración en el que ambos caracterizaron una escena como de telenovela y en la que se burla de la lesión de su hermano, Santi Gimenez.

-“Ay, ok. Me voy a mi cuarto”.

-”Sí, ni modo que te vayas a jugar al futbol”.

-Nunca me había dicho algo así.