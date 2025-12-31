Mundial 2026 Los propósitos 2026 en el mundo del deporte: el Mundial 2026, Juegos Olímpicos y más Nos espera un año increíble y aquí las propuestas de propósitos para el mundo del deporte en 2026.

Video Feliz 2026: los 12 propósitos deportivos para el año mundialista

Iniciamos 2026, un año apasionante y que nos prepara muchas sorpresas en el mundo del deporte en general, sobre todo para la disputa del Mundial 2026 de la FIFA que acapara los reflectores.

Es un año también de Juegos Olímpicos de Invierno, regresos esperados, consolidaciones deseadas y también de despedidas. Una ruleta de sentimientos en un año que pinta para ser apasionante.

Son 12 uvas para recibir el año, por eso te dejamos 12 propósitos deportivos para usar en cada una de esas uvas y, de esta forma, darle las gracias a 2025 y prepararnos para esta apasionante aventura que se llama 2026.

LOS 12 PROPÓSITOS DEPORTIVOS PARA EL AÑO NUEVO 2026

1.- Que sea el mejor Mundial de la historia



Estados Unidos, Canadá y México están en cuenta regresiva para albergar el máximo evento de todos: la Copa Mundial de la FIFA 2026. Primera vez con tres países sede, primera vez con 48 equipos, 104 partidos que desatarán las más intensas pasiones en el mundo del futbol. ¡Bienvenidos al año mundialista!

2.- Que Messi y Cristiano Ronaldo brillen como nunca en el Mundial 2026



Son los dos futbolistas que han marcado la pauta en los últimos años y, todo parece indicar, será su última Copa del Mundo. El argentino y el portugués podrían incluso enfrentarse en el Mundial 2026, no podemos esperar más que una despedida a la altura de estos titantes del balompié.

3.- Que México haga un buen papel en el Mundial 2026



Es ahora o nunca: la Selección Mexicana espera jugar al menos los Cuartos de Final, lo que sería ya el sexto partido (bajo este formato). ¿Por qué no pensar incluso en un histórico y legendario Tri campeón del Mundo?

4.- Que Javier Aguirre elija bien a sus convocados para el Mundial 2026



Javier Aguirre tiene una gran encomienda enfrente con la elección de su lista final para encarar la Copa del Mundo. Así que el 'Vasco' debe elegir bien para que México pueda trascender en la magna justa que disputará en casa.

5.- Que haya más mexicanos en Europa y que

Gilberto Mora, 'Hormiga' González y otros logren consolidarse



No solo Raúl Jiménez o Johan Vásquez, el futbol mexicano debe crecer con más elementos en el futbol del viejo continente y, sobre todo, ser importantes en sus respectivos equipos, titulares indiscutibles de preferencia. Ojalá el Mundial 2026 sea una gran vitrina para una nueva camada de jugadores mexicanos ya está aquí y ojalá no solo sigan deslumbrando con su alto nivel, sino que también den un paso adelante en sus carreras y puedan brillar a alturas que hasta hace poco parecían insospechadas.

6.- Que la Liga MX se proyecte a nivel internacional



La liga mexicana debe mantener la inercia de ganar la Concacaf Champions Cup, al menos, y si es posible, conseguir mayores figuras de nivel y renombre a nivel mundial para poder estar en la conversación en más países.

7- Que los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 llenen de emoción



Es el primer gran evento de 2026 y no solo la inauguración, que tengamos unas semanas de auténtica adrenalina mezclada con nieve, hielo y grandes historias en Italia. Y desde luego, con la esperanza también en Donovan Carrillo.

8.- Que Isaac del Toro gane el Tour de Francia



Fue un 2025 mágico para el ciclista mexicano, subcampeón del Giro de Italia y, ahora, las cosas pueden pintar mejor en 2026, en donde tiene aspiraciones reales de ganar la joya de la corona en el ciclismo de ruta.

9.- Que Checo Pérez la rompa en su regreso a la F1



Después de una ausencia de un año, el piloto mexicano volverá a ponerse el casco y los guantes con el equipo nuevo Cadillac en la categoría reina del automovilismo en una temporada en la cual, solo hay incertidumbre con un nuevo reglamento. Ojalá que el motor Ferrari que impulse al Cadillac también impulse al tapatío al menos a un podio.

10.- Que la NFL regrese a México



El Estadio Banorte volverá a abrir sus puertas en 2026 y lo que todos esperamos es que que el máximo recinto pueda tener un partido de temporada regular de la NFL: parece un hecho, pero próximamente puede hacerse oficial el regreso del futbol americano.

11.- Que el boxeo vuelva a resurgir con figuras



El pugilismo vive quizás la época más obscura de su historia y las dos batallas Fury vs. Usyk parecen las últimas grandes funciones o los vestigios de una era que hoy parece utópica. Ojalá el boxeo empiece a tener figuras con linaje de antaño y llegue una era dorada que tanto se necesita en este deporte.

12.- Que Novak Djokovic gane un Grand Slam



El 'último baile' del máximo ganador en la historia del tenis se acerca. No sabemos si dejará la raqueta en 2026, pero sí queremos que logre extender su leyenda con un título grande al menos.