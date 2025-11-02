    Mundial 2026

    Revelan acercamiento entre Álvaro Fidalgo y cuerpo técnico de Selección México

    David Faitelson reveló la exclusiva en plena transmisión del partido entre América y León.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Dan a conocer que el Tri ya se puso en contacto con Fidalgo!

    El español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo está cada vez más cerca de una convocatoria con la Selección de México de Javier Aguirre de cara al Mundial de 2026.

    David Faitelson reveló la exclusiva en plena transmisión del partido de Jornada 16 entre América y León. El talento de TUDN dio detalles que podrían hacer realidad el sueño de muchos americanistas como refuerzo del Tri.

    PUBLICIDAD

    "Les iba a contar que ya hubo un acercamiento entre el cuerpo técnico de la Selección Mexicana y Álvaro Fidalgo. Lo más seguro es que cuando los papales de Fidalgo estén listos se va a unir a la Selección Mexicana de Fútbol.

    "Casi lo puedo asegurar que Fidalgo va a tener oportunidad a partir del mes de marzo con la Selección Nacional.

    "Es un jugador que ha dejado raíces en el América, ha venido a México, gran jugador, una buena persona, un tipo limpio fuera y dentro de la cancha, un buen jugador de futbol, algo que México no tiene en esa posición, es un jugador que vale la pena", agregó Faitelson.

    ¿CUÁNDO PUEDE JUGAR ÁLVARO FIDALGO EN LA SELECCIÓN MEXICANA?

    Cabe resaltar que Álvaro Fidalgo recibió los documentos que lo acreditan como ciudadano mexicano por naturalización en diciembre de 2024, pero además de la decisión de Javier Aguirre para llamarlo a la Selección de México existe otro requisito implementado por la FIFA.

    Fidalgo aún debe cumplir los cinco años de residencia en México para ser elegible por parte de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 en el que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

    El español llegó a la Liga MX en el Guard1anes 2021 por lo que será hasta febrero de 2026 cuando cumpla los cinco años de residencia solicitados por FIFA para jugar con el Tri.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Indisciplina de Chucky Lozano en MLS puede costarle el Mundial 2026

    Indisciplina de Chucky Lozano en MLS puede costarle el Mundial 2026

    1 min
    ¿Javier 'Chicharito' Hernández está vetado del Mundial 2026? Esto se sabe

    ¿Javier 'Chicharito' Hernández está vetado del Mundial 2026? Esto se sabe

    2 min
    Lionel Messi revela su deseo de defender el título de la Copa Mundo

    Lionel Messi revela su deseo de defender el título de la Copa Mundo

    1 min
    ¿El Universitario sede de entrenamiento del Mundial? Esto es lo que se sabe

    ¿El Universitario sede de entrenamiento del Mundial? Esto es lo que se sabe

    2 min
    Brian Rodríguez ve más posibilidad de jugar el Mundial 2026 tras renovar con América

    Brian Rodríguez ve más posibilidad de jugar el Mundial 2026 tras renovar con América

    Relacionados:
    Mundial 2026Álvaro FidalgoMéxico

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX