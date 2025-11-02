Video ¡Dan a conocer que el Tri ya se puso en contacto con Fidalgo!

David Faitelson reveló la exclusiva en plena transmisión del partido de Jornada 16 entre América y León. El talento de TUDN dio detalles que podrían hacer realidad el sueño de muchos americanistas como refuerzo del Tri.

PUBLICIDAD

"Les iba a contar que ya hubo un acercamiento entre el cuerpo técnico de la Selección Mexicana y Álvaro Fidalgo. Lo más seguro es que cuando los papales de Fidalgo estén listos se va a unir a la Selección Mexicana de Fútbol.

"Casi lo puedo asegurar que Fidalgo va a tener oportunidad a partir del mes de marzo con la Selección Nacional.

"Es un jugador que ha dejado raíces en el América, ha venido a México, gran jugador, una buena persona, un tipo limpio fuera y dentro de la cancha, un buen jugador de futbol, algo que México no tiene en esa posición, es un jugador que vale la pena", agregó Faitelson.

¿CUÁNDO PUEDE JUGAR ÁLVARO FIDALGO EN LA SELECCIÓN MEXICANA?

Fidalgo aún debe cumplir los cinco años de residencia en México para ser elegible por parte de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 en el que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.