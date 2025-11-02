Revelan acercamiento entre Álvaro Fidalgo y cuerpo técnico de Selección México
David Faitelson reveló la exclusiva en plena transmisión del partido entre América y León.
El español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo está cada vez más cerca de una convocatoria con la Selección de México de Javier Aguirre de cara al Mundial de 2026.
David Faitelson reveló la exclusiva en plena transmisión del partido de Jornada 16 entre América y León. El talento de TUDN dio detalles que podrían hacer realidad el sueño de muchos americanistas como refuerzo del Tri.
"Les iba a contar que ya hubo un acercamiento entre el cuerpo técnico de la Selección Mexicana y Álvaro Fidalgo. Lo más seguro es que cuando los papales de Fidalgo estén listos se va a unir a la Selección Mexicana de Fútbol.
"Casi lo puedo asegurar que Fidalgo va a tener oportunidad a partir del mes de marzo con la Selección Nacional.
"Es un jugador que ha dejado raíces en el América, ha venido a México, gran jugador, una buena persona, un tipo limpio fuera y dentro de la cancha, un buen jugador de futbol, algo que México no tiene en esa posición, es un jugador que vale la pena", agregó Faitelson.
¿CUÁNDO PUEDE JUGAR ÁLVARO FIDALGO EN LA SELECCIÓN MEXICANA?
Cabe resaltar que Álvaro Fidalgo recibió los documentos que lo acreditan como ciudadano mexicano por naturalización en diciembre de 2024, pero además de la decisión de Javier Aguirre para llamarlo a la Selección de México existe otro requisito implementado por la FIFA.
Fidalgo aún debe cumplir los cinco años de residencia en México para ser elegible por parte de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 en el que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.
El español llegó a la Liga MX en el Guard1anes 2021 por lo que será hasta febrero de 2026 cuando cumpla los cinco años de residencia solicitados por FIFA para jugar con el Tri.