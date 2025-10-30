Video El sufrimiento del Vasco: La mayor duda en México para el Mundial 2026

Javier 'Vasco' Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, presenta ahora una duda importante para la plantilla que busca para el Tri rumbo al Mundial 2026 en donde México será anfitrión.

Acorde con Gibrán Araige, reportero de TUDN, el 'Vasco' tiene ahora una gran incógnita en la portería de la Selección Mexicana, una posición que hace no mucho tiempo parecía más que reselta.

PUBLICIDAD

La elección de los tres porteros para ir a la Copa del Mundo se ha vuelto un dolor de cabeza, sobre todo porque los guardametas involucrados ahora no ofrecen un panorama del todo claro como hace unos meses.

Incluso, Joseba Ituarte, entrenador de porteros de la Selección Mexicana, se ha visto obligado a asistir a varios partidos de Liga MX recientemente en donde están involucrados los guardametas que están en la mira.

Solamente Memo Ochoa, actual elemento del AEL Limassol de Chipre, es quien no ha recibido la visita de Ituarte, aunque no se descarta que el experimentado guardameta tenga la convocatoria para el Tri en la Fecha FIFA de noviembre.