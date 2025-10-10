Javier Aguirre habla de llamar a Álvaro Fidalgo a Selección Mexicana
El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, advierte que hay opciones y tiempo para determinar cualquier llamado para el Mundial.
Muy cerca de enfrentar a Colombia en partido amistoso rumbo al Mundial de 2026, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, habló de la posibilidad de llamar a Álvaro Fidalgo.
"Si es un jugador mexicano y está en buen momento, no tiene por qué no estar en el radar de la selección".
Sin embargo, el Vasco también dejó claro que en las selecciones menores de México también vienen empujando jugadores importantes, como los de la Sub-20 que están muy cerca de enfrentar a Argentina , que podrían ser tomados en cuenta.
"La Sub-20 tiene cuatro jugadores de muy buen nivel como (Iker) Fimbres, (Elías) Montiel, Gil Mora y Obed Vargas, sí son mexicanos, son chavos y mientras más oportunidades de elegir, mejor".
Aguirre destacó que incluso en la posición de contención hay opciones, por lo que ya cerca del Mundial 2026 serán tomados en cuenta los que pasen por mejor momento.
"Si solo tuviéramos un contención no, pero ya mencioné a Romo, a Lira, a Edson, Obed es buen contención, en ese sentido, todo jugador que esté en buen momento y sea mexicano, llegada la hora, estará en el radar".
Finalmente, el técnico de la Selección Mexicana, que más adelante también se medirá a Ecuador también en encuentro amistoso durante este Fecha FIFA, advirtió que nadie tiene el puesto asegurado y que el caso de Álvaro Fidalgo se contemplará más adelante.
"Nadie está seguro, no tengo compromiso con nadie, pero sí, claro que Álvaro Fidalgo es un jugador elegible hasta marzo, vamos a esperar qué sucede, faltan meses, esto del futbol es dinámico y cambiante, habrá qué esperar".