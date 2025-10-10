"Si es un jugador mexicano y está en buen momento, no tiene por qué no estar en el radar de la selección".

Sin embargo, el Vasco también dejó claro que en las selecciones menores de México también vienen empujando jugadores importantes, como los de la Sub-20 que están muy cerca de enfrentar a Argentina , que podrían ser tomados en cuenta.

"La Sub-20 tiene cuatro jugadores de muy buen nivel como (Iker) Fimbres, (Elías) Montiel, Gil Mora y Obed Vargas, sí son mexicanos, son chavos y mientras más oportunidades de elegir, mejor".

Aguirre destacó que incluso en la posición de contención hay opciones, por lo que ya cerca del Mundial 2026 serán tomados en cuenta los que pasen por mejor momento.

"Si solo tuviéramos un contención no, pero ya mencioné a Romo, a Lira, a Edson, Obed es buen contención, en ese sentido, todo jugador que esté en buen momento y sea mexicano, llegada la hora, estará en el radar".

Finalmente, el técnico de la Selección Mexicana, que más adelante también se medirá a Ecuador también en encuentro amistoso durante este Fecha FIFA, advirtió que nadie tiene el puesto asegurado y que el caso de Álvaro Fidalgo se contemplará más adelante.