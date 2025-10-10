La selección de Macedonia logró mantenerse invicta ante Bélgica en la jornada 7 de la fase de grupos de las eliminatorias de UEFA de cara al Mundial 2026.

A pesar del dominio en casa, los belgas no pudieron vulnerar la portería de los visitantes, sobre todo en la segunda parte cuando sometieron a placer, pero muy ansiosos en la definición.

PUBLICIDAD

La urgencia de Bélgica se debe a la presión que tiene en el Grupo J, donde Gales está por debajo por un punto a falta de tres jornadas para conocer a los primeros lugares que clasificarán al Mundial 2026.

Cabe resaltar que los segundos lugares de la eliminatoria se van a repechaje y por ello la urgencia de Bélgica por sumar puntos en casa, algo que no logró pese a las numerosas llegadas de peligro.

Macedonia marcha primero con 12 puntos, pero no deberá aflojar el paso, ya que no tiene garantizado nada con 9 puntos aún por disputarse.

SUIZA SUMA VICTORIA ANTE UNA SUECIA SIN RUMBO

En actividad del Grupo B, Suiza sumó su segunda victoria al hilo ante la desalmada Suecia con goles de Granit Xhaka, de penalti, y Johan Manzambi en tiempo de compensación de la segunda parte.