    Resumen Bélgica vs. Macedonia: Goles, highlights y resultado eliminatorias mundialistas UEFA

    Macedonia se mantiene invicta en las eliminatorias y líder del Grupo J con tres rondas por jugarse.

    Juan Regis.
    Video Resumen: Macedonia se mantiene invicta y Bélgica peligra

    La selección de Macedonia logró mantenerse invicta ante Bélgica en la jornada 7 de la fase de grupos de las eliminatorias de UEFA de cara al Mundial 2026.

    A pesar del dominio en casa, los belgas no pudieron vulnerar la portería de los visitantes, sobre todo en la segunda parte cuando sometieron a placer, pero muy ansiosos en la definición.

    La urgencia de Bélgica se debe a la presión que tiene en el Grupo J, donde Gales está por debajo por un punto a falta de tres jornadas para conocer a los primeros lugares que clasificarán al Mundial 2026.

    Cabe resaltar que los segundos lugares de la eliminatoria se van a repechaje y por ello la urgencia de Bélgica por sumar puntos en casa, algo que no logró pese a las numerosas llegadas de peligro.

    Macedonia marcha primero con 12 puntos, pero no deberá aflojar el paso, ya que no tiene garantizado nada con 9 puntos aún por disputarse.

    SUIZA SUMA VICTORIA ANTE UNA SUECIA SIN RUMBO

    En actividad del Grupo B, Suiza sumó su segunda victoria al hilo ante la desalmada Suecia con goles de Granit Xhaka, de penalti, y Johan Manzambi en tiempo de compensación de la segunda parte.

    Con la victoria, Suiza llegó a 9 puntos y lidera su grupo en su excelente arranque de cara al Mundial de 2026. Por su parte, Suecia suma dos derrotas y un empate, lo que prácticamente con un pie fuera de toda posibilidad de clasificar en segundo lugar a menos que suceda un milagro como una serie de derrotas consecutivas de Kosovo, segunda de grupo.

