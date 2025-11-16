La UEFA conoció a una nueva selección que jugará el repechaje del Mundial 2026 tras la dramática victoria de Ucrania sobre Islandia en el cierre de las eliminatorias mundialistas.

Ucrania recibía a Islandia como parte de la actividad del Grupo D, liderado por Francia y la cual había sellado su boleto al Mundial en la jornada pasada, y con un boleto para el repechaje del Mundial 2026.

Los ucranianos tenían casi todo a su favor, ya que jugaban en casa y necesitaban una victoria para poder mantener el sueño mundialista con vida. Sin embargo, las ganas de los locales se quedaron en el vestidor.

La primera parte fue para el olvido y la tensión aumentó en la cancha con el paso de los minutos, pues el empate metía a Islandia al repechaje.

El complemento fue una historia diferente, ya que Ucrania apretó el acelerador y de no haber sido por el arquero islandés Olafsson, el marcador se habría movido en varias ocasiones.

Tanto lo intentó Ucrannia que finalmente liberó toda la tensión al minuto 84 cuando en un tiro de esquina un desvío a segundo poste encontró la frente de Oleksandr Zubkov para el 1-0 que les daba el boleto a la última ronda para poder disputar el Mundial 2026 a pocas semanas del sorteo.