    Eliminatorias UEFA

    Horario y dónde ver Letonia vs. Inglaterra de eliminatorias europeas para Mundial 2026

    Los ingleses podrían asegurar su boleto al Mundial 2026 con una victoria tras mantenerse invictos en el Grupo K.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Inglaterra visita a Letonia con la clasificación al Mundial 2026 en mente

    El camino rumbo al Mundial de 2026 continúa en Europa con el partido de eliminatorias de la UEFA entre Letonia e Inglaterra que podrás ver por nuestras plataformas.

    El conjunto de Inglaterra viajará a Riga en el Estadio Daugava con la intención de ponerse cada vez más cerca de la clasificación al Mundial 2026, mientras que Letonia solo busca cumplir al estar prácticamente eliminada.

    PUBLICIDAD

    Los ingleses marchan invictos en cinco partidos con 15 puntos en el Grupo K, donde su más cercano perseguidor es Albania con 11 puntos y Serbia con 7 unidades.

    Una victoria para el plantel de Thomas Tuchel significaría la clasificación al Mundial, ya que Albania no podría robarles el liderato del grupo en las dos fechas restantes de fase de grupos.

    DÓNDE VER EN VIVO LETONIA VS. INGLATERRA

    • Letonia vs. Inglaterra

    • Martes 14 de octubre de 2026
    • 12:45pm centro de México
    • 2:45pm ET y 11:45am Pacífico USA
    • ViX USA

    Más sobre Eliminatorias UEFA

    1 min
    Resumen Islandia vs. Francia: Goles, highlights y resultado eliminatorias Mundial 2026

    Resumen Islandia vs. Francia: Goles, highlights y resultado eliminatorias Mundial 2026

    1 min
    Resumen Croacia vs. Gibraltar: Goles, highlights y resumen eliminatorias Mundial 2026

    Resumen Croacia vs. Gibraltar: Goles, highlights y resumen eliminatorias Mundial 2026

    1 min
    Horario y dónde ver Croacia vs Gibraltar rumbo al Mundial 2026

    Horario y dónde ver Croacia vs Gibraltar rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Horario y dónde ver el España vs Georgia de eliminatoria del Mundial 2026

    Horario y dónde ver el España vs Georgia de eliminatoria del Mundial 2026

    1 min
    Resumen Bélgica vs. Macedonia: Goles, highlights y resultado eliminatorias mundialistas UEFA

    Resumen Bélgica vs. Macedonia: Goles, highlights y resultado eliminatorias mundialistas UEFA

    Relacionados:
    Eliminatorias UEFAInglaterraLetonia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD