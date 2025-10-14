Horario y dónde ver Letonia vs. Inglaterra de eliminatorias europeas para Mundial 2026

Video Inglaterra visita a Letonia con la clasificación al Mundial 2026 en mente

El camino rumbo al Mundial de 2026 continúa en Europa con el partido de eliminatorias de la UEFA entre Letonia e Inglaterra que podrás ver por nuestras plataformas.

El conjunto de Inglaterra viajará a Riga en el Estadio Daugava con la intención de ponerse cada vez más cerca de la clasificación al Mundial 2026, mientras que Letonia solo busca cumplir al estar prácticamente eliminada.

Los ingleses marchan invictos en cinco partidos con 15 puntos en el Grupo K, donde su más cercano perseguidor es Albania con 11 puntos y Serbia con 7 unidades.

Una victoria para el plantel de Thomas Tuchel significaría la clasificación al Mundial, ya que Albania no podría robarles el liderato del grupo en las dos fechas restantes de fase de grupos.

