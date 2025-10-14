    España

    Resumen España vs. Bulgaria: Goles, highlights y resultado eliminatorias mundialistas UEFA

    La Furia Roja se enfila hacia la clasificación del Mundial 2026 gracias a su paso invicto.

    Juan Regis.
    Video ¡Doblete de Merino! España aumenta la ventaja en el marcador con un golazo

    España derrotó con autoridad a Bulgaria para mantenerse firme en su objetivo de clasificar al Mundial 2026 por parte de la UEFA a pocas jornadas del final de la fase de grupos.

    Dos cabezazos certeros de Mikel Merino y un desafortunado gol en contra por parte de Atanas Atanasov fueron suficientes para sentenciar la victoria a favor de La Furia Roja y mantenerse en la punta del Grupo E.

    A los 34 minutos del primer tiempo, Merino anotó el primero de sus dos tantos gracias a una gran jugada de conjunto que nació con un centro preciso al área grande, donde Grimaldo asistió de primera con la frente para el remate de cabeza del jugador del Arsenal.

    El juego aéreo de Mikel Merino se presentó nuevamente en la segunda parte, al minuto 56, cuando un centro a segundo poste encontró la frente del jugador para el 2-0 en casa.

    A 10 minutos del final, el tiki-taka de los españoles provocó el error en la defensa búlgara y el autogol para sellar lo que parecía una goleada definitiva, pero en tiempo de compensación, Mikel Oyarzabal se encargó de cobrar una pena máxima para l 4-0 final.

    Con el resultado, España llegó a 12 puntos con cuatro victorias consecutivas y se perfila para la clasificación al Mundial 2026 con dos fechas restantes en la fase de grupos.

