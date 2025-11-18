    Mundial 2026

    Bélgica derrota a Leichtenstein y clasifica directamente al Mundial 2026

    El goleador del Man City, Jérémy Doku, se lució con doblete en casa para sellar el boleto.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Doku firma un doblete y Bélgica amplía su ventaja en los Qualifiers

    El Mundial 2026 conoció este martes 18 de noviembre a una nueva selección clasificada luego del triunfo de Bélgica sobre Leichtenstein en el cierre de las eliminatorias de la UEFA.

    A semanas del ansiado sorteo del Mundial 2026, Bélgica respondió a su afición que llenó el estadio en Legia de Varsovia para apoyar a los suyos en busca de uno de los pocos boletos directos a la Copa del Mundo que aún no tenían dueño.

    Bélgica necesitaba ganar sí o sí para no depender del partido entre Gales y Macedonia del Norte, selecciones que esperaban sumar de a 3 puntos y esperar la muy poco probable caída de los belgas.

    La tensión para los locales desapareció muy temprano en el partido cuando al minuto 3, Hans Vanaken abrió el marcador para hacer explotar a la afición y ponerse un poco más cerca del sueño mundialista.

    Para la media hora de juego, Bélgica encontró la paz con el gol de Jérémy Doku. El delantero del Manchester City resolvió con calidad para el 2-0 de cara al descanso. Minutos después, Doku volvería a vulnerar el arco rival para el doblete y el tercero de Bélgica que prácticamente los metía a la Copa del Mundo.

    La segunda parte fue una confirmación del boleto mundialista que estaba destinado para Bélgica: en siete minutos los belgas anotaron cuatro goles para aumentar la ventaja imposible de revertir a 7-0.

    Relacionados:
    Mundial 2026BélgicaLiechtensteinEliminatorias UEFA

